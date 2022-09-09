Просроченная дебиторская задолженность потребителей Карелии достигла почти 300 млн рублей. Фото: ООО «Петербургтеплоэнерго».

Около 300 млн рублей по состоянию на 1 сентября 2022 года составила просроченная дебиторская задолженность потребителей республики Карелии поставщику тепла ООО «Петербургтеплоэнерго». В общей структуре задолженности бесспорным лидером является Питкярантский район, совокупная задолженность потребителей которого за поставленную тепловую энергию превысила 201 млн рублей, то есть две трети всей задолженности потребителей Карелии. Из них 5 млн рублей приходится на долю муниципального бюджета, организации которого не оплачивают своевременно услуги теплоснабжения и ГВС. Преимущественно это детские сады и школы.

193 млн рублей просроченной дебиторской задолженности приходится на долю населения и управляющих компаний, часть которых уже находится в процедуре банкротства. К примеру, ООО «Мастер Строй-Сервис» (задолженность53,2 млнрублей), а также ООО «Народная управляющая компания г.Питкяранта»(55,5 млнрублей). Бывшие руководители обеих этих компаний были привлечены к субсидиарной ответственности за долги возглавляемых ими компаний, а бывший руководитель ООО «МастерСтрой-Сервис» даже понес уголовное наказание по ч.1 ст. 201 УК РФ за злоупотребление полномочиями. Дело о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Управляющая организация завода «Питкяранта»(задолженность 41,2 млнрублей) рассматривается в Арбитражном суде Республики Карелии.

По сути Питкярантский район – единственный в Карелии, где ситуация с платежами носит столь критический характер. Неудивительно, что именно этот район знаменит чередой громких судебных дел, связанных с систематическими неплатежами за коммунальные услуги.

В «Петербургтеплоэнерго» обеспокоены сложившимся положением дел в Питкярантском районе, так как основным источником финансирования для проведения ремонтных работ на тепловых сетях в рамках подготовки к отопительному сезону является своевременная оплата потребленной тепловой энергии. Неплатежи ставят под вопрос ремонтную программу компании и бесперебойную подачу тепла в зимний период. Тем не менее «Петербургтеплоэнерго» выполняет все свои обязательства перед потребителями, решая свою главную задачу - обеспечение безаварийной работы современного генерирующего оборудования и тепловых сетей, чтобы качественно снабжать потребителей теплом и горячей водой.