Куда вложить деньги во время кризиса: лучшие варианты

Во время кризиса важно найти оптимальный вариант вложения денег. Многие россияне долгие годы считали лучшим активом американские доллары, когда речь идет о сохранении средств. Не менее 30% жителей страны хранили долларах часть сбережений. А потом вера в «самую стабильную валюту» сильно покачнулась.

Можно, конечно, покупать дружественную валюту – китайские юани или дирхамы ОАЭ, или золото. Но что с ними делать? Выходит, что львиную долю сбережений в нынешние сложные и непредсказуемые времена лучше оставлять в банке. После снижения ключевой ставки Центрального банка ставки по вкладам в кредитных организациях стали стремительно падать. Сейчас банки предлагают по депозитам от 6 до 7% годовых, а в сентябре проценты снизятся еще больше. Но уже есть банки, которые предлагают выгодные промоставки.

«Комсомольская правда» рассказывает о самых выгодных предложениях, которые помогут сохранить и приумножить средства.