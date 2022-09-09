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Экономика9 сентября 2022 12:30

Куда вложить деньги во время кризиса: лучшие варианты

Большинство банков снизило ставки по вкладам, однако хорошие варианты еще остались

Во время кризиса важно найти оптимальный вариант вложения денег. Многие россияне долгие годы считали лучшим активом американские доллары, когда речь идет о сохранении средств. Не менее 30% жителей страны хранили долларах часть сбережений. А потом вера в «самую стабильную валюту» сильно покачнулась.

Можно, конечно, покупать дружественную валюту – китайские юани или дирхамы ОАЭ, или золото. Но что с ними делать? Выходит, что львиную долю сбережений в нынешние сложные и непредсказуемые времена лучше оставлять в банке. После снижения ключевой ставки Центрального банка ставки по вкладам в кредитных организациях стали стремительно падать. Сейчас банки предлагают по депозитам от 6 до 7% годовых, а в сентябре проценты снизятся еще больше. Но уже есть банки, которые предлагают выгодные промоставки.

«Комсомольская правда» рассказывает о самых выгодных предложениях, которые помогут сохранить и приумножить средства.

БИЗНЕС-ПРЕСС