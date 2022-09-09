Военный корабль НАТО подорвался на брошенной в панике украинской мине: Что теперь будет

Эксперт Дандыкин оценил последствия подрыва румынского корабля на украинской мине в Черном море Фото: REUTERS

В пятницу, 9 сентября, стало известно, что в Черном море примерно в 25 милях ( чуть более, чем в 46 километрах) от порта Констанца подорвался на украинской мине военное судно Румынии. Страны — члена северо-атлантического альянса. Подрыв произошел при попытке обезвредить опасный боеприпас. Из-за сильного волнения на море экипажу этого сделать не удалось. Мина сдетонировала. Румынский военный корабль получил повреждение. Как сообщили в оборонном ведомстве в Бухаресте, среди 75 военных моряков на борту пострадавших не отмечено. Корабль смог самостоятельно добраться в порт приписки без критической потери плавучести.

Это первый случай с начала спецоперации, когда от украинских мин в северо-западной части Черного моря пострадал военный корабль страны-члена северо-атлантического альянса.

«КП» обратилась за комментарием к капитану 1-го ранга в отставке, военно-морскому эксперту Василию Дандыкину.

- Итак, на украинской мине на западе Черного моря подорвался корабль страны-члена НАТО. Возмущены только в Румынии - или и в Брюсселе тоже?

- Ранее турки и болгары сообщали, что почти три десятка украинских мин уничтожили. Мин, которые к ним приплыли с севера, со стороны украинского побережья. Мало того, ранее на своей же мине подорвалось и украинское судно в устье Дуная. Это - самострел. Хаотическая расстановка мин напротив Одессы, Ильичевска, Николаева украинцами производилась в панике и ужасе в начале спецоперации.

- Что за мины?

- Киеву остался большой запас мин советских, послевоенного изготовления. Это, в том числе, малая якорная мина диаметром чуть более полуметра с гальваноударными колпаками. С глубиной установки от 2 до 200 метров. При разделе Черноморского флота в 1990-е Киев плотно зацепился до всего, до каждой гайки. И на базе в Очакове хранили потом. А история этих мин идет еще в сторону царской России.

- Эти мины реагируют на что?

- На любое прямое столкновение. Украинцы их разбросали сотнями на побережье в страхе перед десантами на Одессу и Николаев. Тогда ведь у них еще не было поставок противокорабельных ракет «Гарпун» от британцев и скандинавов.

- Сколько мин Украина могла успеть поставить в море?

- По минимальной оценке — несколько сот, по максимальной — больше тысячи. Десятки их сорвало с якорей штормами и унесло на юг. В сторону Румынии, Болгарии, Турции. Они могли сорваться и уйти в свободное плавание и по ветхости своей. Сорвалось, полагаю, в разы больше того, чем турки с болгарами смогли за эти месяцы утилизировать. Да, Турция смогла протралить фарватеры для судов с зерном. Но вряд ли Анкара получила подробные карты минной постановки в этом морском секторе от Киева.

- А есть ли такие карты у самого Киева?

- Это - большой вопрос. Без вероятного положительного ответа. Минная постановка — это же не просто мины раскидать в море. Вряд ли Украина имеет реальную карту расположения установленных ею мин. У Киева сейчас иные проблемы.

- Течения и ветра в этом районе куда мины понесут?

- В первую очередь, в сторону пролива Босфор. Частично их может прибивать в румынскому — как правило, или к болгарскому — это реже - побережьям. Вообще, вся история с минными постановками непростая.

- Как бороться с такими минами?

- Расстреливать их прямо в море - или тралить, Ну хорошо, вот протралили фарватер — а в стороне от него что? Площади ведь там очень большие.

- Этот тип мин какой ущерб может нанести?

- Серьезный, в том числе большому кораблю. Мины такого класса немцы использовали в Балтийском море во Вторую мировую — для антикорабельных минных заграждений. У нас из-за них было много подрывов. Эти мины просты как граната Ф-1. Где то эти мины находятся на дне, где-то открываются от цепи, всплывают и взрываются, как это сейчас случилось с румынами. И Брюссель со штаб-квартирой НАТО это вряд ли заметит. Жаловаться кому-то бесполезно. Украина как капризное дитя, которой прощается все - и все игрушки даются без отчета.