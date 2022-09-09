Минобороны России вручило раненым на Донбассе военнослужащим ключи от новых квартир

В мероприятии также принял участие врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко. Он лично вручил 60 военнослужащим документы на получение жилья. Фото: Shutterstock

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик вручены сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

В мероприятии также принял участие врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко. Он лично вручил 60 военнослужащим документы на получение жилья.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны в любом регионе страны.

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Начальник Федерального автономного учреждения Минобороны России «Центральный спортивный клуб Армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА) полковник Артем Громов принял участие в отправки гуманитарной помощи Луганской и Донецкой народным республикам. Отправка гуманитарного груза организованна тремя грузовыми автомобилями на аэродром Чкаловский, далее груз будет доставлен в Новороссию самолетами военно-транспортной авиацией России.

Всего собрано 30 тонн гуманитарного груза, в состав которого вошло 36 тыс. влажных салфеток, 9720 упаковок кофе, 1722 5-литровых тар с растительным маслом, 300 матрасов, 300 мобильных аккумуляторов, более 300 футболок, 475 батареек, 1465 тюбиков зубной пасты и зубные щетки, 1490 крем-мыло для рук, 17 генераторов и бензопил.

«Более 10 регионов России оказали поддержку в сборе гуманитарной помощи в рамках акции. Уверен, акция «Щит добра» будет не однократной, и распространиться на всю географию нашей необъятной Родины», - сказал Артем Громов.