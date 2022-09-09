У Петросяна – новая программа, Барановскую ждут ведущей в «Голосе»: Что будет с телеэфиром осенью

У Евгения Петросяна по пятницам на «России» новая передача. И с концертами тоже все в порядке — вопреки слухам, недавно у Петросяна прошло несколько выступлений в Сочи с аншлагами. Фото: СОЦСЕТИ

На главные каналы страны постепенно возвращаются развлекательные программы – в новом режиме. Программа Первого канала и канала «Россия» изменилась с началом СВО. Сетку каналов сразу же переделали, ориентируясь на актуальную повестку дня: появилось больше информационных, аналитических программ – телезрители стали активно следить за ситуацией в стране и мире в режиме реального времени. Поэтому большую часть развлекательных телешоу убрали. Теперь они возвращаются. Рассказываем в каком формате происходит возвращение на экраны популярных передач.

Развлекательные проекты теперь выходят на больших каналах исключительно в выходные и вечером в пятницу. Поздним вечером в пятницу 9 сентября на «России» новая программа Евгения Петросяна «Улыбка на ночь»: покажут юмористические номера – прозвучат анекдоты, байки, рассказы. Как утверждают создатели: «юмор положительно влияет на настроение, которое формирует поступки…» В общем, проверенный временем Петросян со свежей программой встал в сетку с сентября почти в полночь. Перед юмором, после программы «Вести» в эфире теперь вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» - поют таланты из народа и большие звезды. В выпуске 9 сентября будет Дмитрий Маликов, традиционно зажигают в эфире ведущий Николай Басков и предводитель сотни экспертов Сергей Лазарев. В выходные в эфире канала традиционно рейтинговые проекты Андрея Малахова «Привет, Андрей» и «Песни от всей души».

Главный вопрос домохозяек и пенсионеров – а где же ток-шоу? Пока не ждите. В будни их эфирное время будет по-прежнему отдано востребованному у зрителей, актуальному информационному и аналитическому вещанию. Поэтому отменили съемки обновленного проекта «Малахов» (замена «Прямого эфира» более актуальным и народным ток-шоу). Поэтому нет в сетке «Пусть говорят» и «На самом деле». В ближайшее время ожидаем возвращение в утренний эфир передачи «Судьба человека» - но это и не ток-шоу: для своих телеинтервью Борис Корчевников отобрал интересных известных людей, патриотов.

Всю неделю обсуждали закрытие дневного шоу «Давай поженимся!», однако эта информация не подтверждается. Шоу временно приостановлено, в этом году мы его в эфире не ждем. Члены команды проекта работают сейчас над новой передачей: про ремонт и преображение квартир, а точнее – «Про уют» с актрисой и дизайнером Верой Кинчевой.

На Первом канале развлекательное вещание вечера пятницы выглядит так. До программы «Время» - в эфире Леонид Якубович и «Поле чудес»; после – выпуски КВН. Этой осенью на Первом будет большая премьера – по пятницам начнут показывать вокальный проект «Фантастика». Перед жюри будут петь шесть звезд и шесть исполнителей из народа: у каждого из них свои цифровые «аватары», чтобы уровнять шансы во время выступления и запутать жюри. Жюри из звезд (Дарья Мороз, Клим Шипенко, Дмитрий Красилов, Александра Ребенок) будут угадывать кто поет под цифровым аватаром. Шоу сделано с помощью современных технологий. Ради премьеры «Фантастики» с пятницы на воскресенье сдвинули «Голос». Сейчас в эфире «Голос. 60+» с ведущей Ларисой Гузеевой, потом ждем главный «Голос». По слухам на роль ведущей «Голоса» рассматривают звезду Первого канала и любимицу телезрителей Юлию Барановскую. Будет ли Барановская вести главный «Голос» или в будущем «Голос. Дети» - пока нет подтвержденной информации на эту тему. Как известно на эту роль рассматривают сразу несколько звезд. Вечерний эфир субботы на Первом канале занят передачей «Сегодня вечером» с ведущим Николаем Цискаридзе.

В эфир главных каналов вернулись вечерние сериалы. На привычном месте в сетке программы о здоровье.

Перемены в вещании не касались развлекательных каналов – но осенью и у них традиционно премьеры: к примеру, на ТНТ с 9 сентября новый сезон «Comedy Club».