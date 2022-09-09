«У нас каждый ход записан» - Путин политикам, которые ему не верят

В пятницу на заседании Совбеза российский лидер ехидно заметил, что его слова «подвергли сомнению» Фото: REUTERS

На Восточном экономическом форуме Владимир Путин рассказал, чем кончилась сделка по украинскому зерну. Сначала европейские политики кричали, что пшеницу надо срочно вывозить ради помощи бедным голодающим странам. Но потом почти весь хлеб очутился не на столах нуждающихся, а в магазинах ЕС.

В пятницу на заседании Совбеза российский лидер ехидно заметил, что его слова «подвергли сомнению».

- Но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет, - заявил президент. - Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция – страна-организатор всего этого процесса. Три направлены в ЮАР, три - в Израиль, семь - в Египет, 30 – в Европейский союз, и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего 3%.

Путин признал, что мы можем отслеживать перевозки, но не можем на них влиять. Если уж ЕС наложил лапу на корабль с зерном, то поделать уже ничего нельзя. Глава страны попросил МИД в будущих контактах с европолитиками напомнить тем о нуждах бедных странах.

Мы же с весны по май поставили на мировой рынок 6,6 млн тонн зерновых. Подавляющее большинство пошло в Азию, Африку и Южную Америку. В общем тем, кому пшеница по-настоящему нужна.

- До конца года поставим 30 млн. тонн зерновых. Можем и 50 – урожай, слава богу, хороший, - добавил Путин.

И с удобрениями получилось неудобно. Вроде с 10 августа Евросоюз вывел их из-под санкций, но продавать удобрения российские и белорусские можно только в ЕС.

- Поставки наших и белорусских удобрений через порты ЕС в развивающиеся страны и в Азию запрещены. Это дискриминирует партнеров. Считаю, что это недопустимо. Большое количество наших удобрений скопилось в портах - некоторые производители готовы бесплатно передать их в нуждающиеся страны, - сообщил российский лидер.

Все как всегда. На словах у европейцев получается, будто они хотят как лучше другим. А на деле выходит, что все плюшки остаются в ЕС. Ну а бедные страны только беднеют, не получая поддержки от пресловутого «золотого миллиарда».