Будущее Чарльза — то есть теперь уже Карла III — ждёт во всех смыслах яркое: впереди коронация, а потом — зимние проблемы с теплом и светом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После смерти Елизаветы II её престарелый отпрыск Чарльз восходит на престол под именем «Карл III». В королевской опочивальне является призрак его бывшей жены, леди Дианы, и предрекает «великое царствование». Но реальность оказывается иной: премьер-министр требует от нового короля подписать закон о тотальной цензуре, а сын-принц встречается с девушкой-республиканкой, мечтающей свергнуть «семью тиранов»…

Таков сюжет пьесы английского драматурга Майкла Бартлетта в жанре «история будущего», которая прогремела по лондонским театрам в 2014 году. Некоторые и вовсе призывали запретить постановку, ведь «мир без Елизаветы II» невозможно было представить. Но это произошло. 8 сентября 2022 года королева в возрасте 96 лет ушла в мир иной. И все взгляды устремились на её 73-летнего сына, прозябавшего в статусе наследника дольше, чем какой-либо другой в британской истории. Будущее Чарльза — то есть теперь уже Карла III — ждёт во всех смыслах яркое: впереди коронация, а потом — зимние проблемы с теплом и светом из-за энергокризиса. Но какие тайны скрывает тёмное прошлое нового монарха?

8 сентября 2022 года королева в возрасте 96 лет ушла в мир иной. И все взгляды устремились на её 73-летнего сына Фото: REUTERS

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ НА ГРАНИ АВИАКАТАСТРОФЫ

Многие считают Чарльза изнеженным и недалёким «барчуком». Мол, родился в Букингемском дворце, жил на всём готовом. Это, конечно, не так. В молодости Чарльз, как и полагается королевскому отпрыску мужского пола, прошёл армейскую школу, почти шесть лет служил в военно-морской авиации, освоил пилотирование самолётов и вертолётов различных типов. Что требует недюжинного интеллекта, крепкого здоровья и быстроты реакции.

Однажды увлечение крылатыми машинами едва не вышло королевичу боком. В 1994 году он пилотировал военно-транспортный самолёт — и чуть не потерпел катастрофу. Всё чудом обошлось «ездой на брюхе» (авиамашины) с волнующим путешествием за пределы посадочной полосы.

Комиссия установила: экипаж во главе со «стариной Чарли» в инциденте не повинен. В отличие от плохой погоды, шквалистого ветра и техники на грани фантастики. И вообще, принц взошёл на борт как пассажир, просто отказывать от штурвала ему не стали. Хотя попробовали бы вы на месте проверяющих прийти к каким-нибудь другим выводам… Итого, от греха подальше, управлять самолётами принцу впредь запретили.

Многие считают Чарльза изнеженным и недалёким «барчуком» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И он потихоньку стал готовиться к главному делу жизни. В среднем Чарльз, ещё будучи наследником, участвовал в пяти-шести сотнях официальных мероприятий каждый год. То есть по два-три в день. Больше, чем у кого-либо другого из королевской семьи, включая и его мать. Открытия спортивных соревнований, инспекции армейских частей, встречи с зарубежными политиками… Всё это не так просто, как кажется: соблюсти сложнейший церемониал, отстоять интересы нации и короны! Очевидно, в отличие от иных предшественников, Карл III вполне готов к государственным обязанностям.

И жаждет всё больше власти!

В среднем Чарльз, ещё будучи наследником, участвовал в пяти-шести сотнях официальных мероприятий каждый год Фото: REUTERS

АРХИТЕКТУРА И КОРРУПЦИЯ: ТЕМНАЯ СТРАНИЦА БИОГРАФИИ КАРЛА III

Чарльз полагает себя знатоком искусств и архитектуры. Современный лаконичный стиль «функционализм» он не любит, предпочитая классику с колоннами и лепниной. И не стесняется командовать на лондонских стройках, хотя вроде бы не мэр города и не профильный член правительства.

Так, однажды катарские бизнесмены реконструировали старый район в центре Лондона недалеко от Букингемского дворца. Видимо, из-за этой близости Чарльз частенько проезжал мимо стройки и счёл архитектурное решение «слишком модернистским».

Другой бы пожал плечами. Но Чарльз связался с катарской королевской семьёй, потребовал надавить на застройщиков и уволить главного архитектора — авторитетнейшего британского инженера Ричарда Роджерса. Также принц забраковал участие этого «модерниста» в другом знаковом проекте — реконструкции классического здания Королевской оперы.

В ответ Роджерс вместе с другими архитекторами мировой величины, включая Заху Хадид, обвинили принца в «самоуправстве» и «презрении к демократии». Пытались даже судиться, но быстро сдали назад, вспомнив, как печально заканчиваются дни у врагов сиятельного семейства.

Прочие оппоненты Чарльза и вовсе утверждают, будто катарцы получили те строительные подряды в лакомом центре Лондона… через взятки. Как выяснили журналисты, только в 2011-15 годах наследник престола принял от катарского премьер-министра подношения в 3 млн евро. Формально — как взносы в его благотворительный фонд… Правда, не очень понятно, почему в виде сумок с наличными и на тайных встречах.

Несмотря всё его трудолюбие, подданные Чарльза не любят. Не могут простить крушение судьбы всенародной любимицы, жены-принцессы Дианы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КРИПТОПРАВОСЛАВИЕ: ОТНОШЕНИЕ КАРЛА III К РЕЛИГИИ

Большинство жителей королевства исповедуют англиканство (нечто среднее между протестантизм и католичеством). Глава англиканской церкви — сам английский монарх, носящий титул «Защитник Веры». Неудивительно, что и Чарльз рос в лоне в этой религии, готовясь однажды стать её первым лицом. Однако в прессе в последние десятилетия всё чаще мелькают его фотографии со священниками другой церкви — православной.

1997. Чарльз посещает Румынию, помогает реставрировать местные православные храмы, разрушенные при коммунистах… 2003. Принц в России, ни с того ни с сего заявляется на Соловки, в высокочтимый православный монастырь… 2011. На свадьбе его сына Уильяма вдруг мелькают православные иконы… А ещё — членство Чарльза в обществе «Друзья Афона», помогающем греческим монастырям…

Ларчик этого увлечения «ортодоксией» (как называют нашу веру на Западе) открывается просто. Отец Чарльза, принц Филипп, происходил из рода греческих королей. И даже перейдя в англиканство после женитьбы на Елизавете, по собственным признаниям, продолжил оставаться православным по духу. А прабабушка, великая княжна Ольга Константиновна, и вовсе была русской. Так что для семьи нового монарха эта «вера отцов» — часть культурного кода. По утверждениям очевидцев, в своих покоях Чарльз хранит православные иконы (теперь понятно, откуда они появились на свадьбе Уильяма).

Другое дело, что строить иллюзии тут не надо: между милыми чувствами и интересами короны Чарльз, как почти любой монарх, выберет второе. А интересы эти уже столетиями расходятся с российскими…

ЗАГОВОР НА ОДРЕ ЕЛИЗАВЕТЫ II

Несмотря всё его трудолюбие, подданные Чарльза не любят. Не могут простить крушение судьбы всенародной любимицы, жены-принцессы Дианы, которая из-за холодности и измен мужа сначала бежала из дворца, а потом при очень мутных обстоятельствах погибла.

Возможно, поэтому Елизавета на излёте жизни подумывала сделать «ход через клетку» и вместо Чарльза, разменявшего восьмой десяток, объявить королём его сына, уже упомянутого Уильяма. Тот, естественно, был не против… По крайней мере, такие слухи просачивались последние годы из кулуаров Букингемского дворца.

А теперь — гипотезы. Вы заметили, что 8 сентября о смерти королевы не объявляли много часов, и никто не понимал, что вообще происходит? Потому что тогда вслед за формулой «король умер» должна прозвучать и вторая часть: «да здравствует король». С наименованием оного.

Елизавета на излёте жизни подумывала вместо Чарльза объявить королём его сына Уильяма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, по версии конспирологов, всё это время у одра королевы шла невидимая миру борьба за власть между сторонниками Уильяма и Чарльза. И только когда победил последний — о смерти Елизаветы объявили публично.

Так что властолюбивый Чарльз себя ещё точно покажет. Можно как угодно относиться к нашему геополитическому конкуренту, но мужества ему не занимать. Ибо Карл I, один из предыдущих монархов с таким же именем, вошёл в историю как «король-мученик». В далёком XVII веке он начал драку за власть с парламентом, развязал гражданскую войну, однако проиграл и был казнён «рассерженными горожанами». Так что взятие аналогичного тронного имени — уже сам по себе намёк и поступок.