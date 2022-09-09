Спецкор KP.RU Александр Коц описал, как Россия отбивает попытки наступления ВСУ в Харьковской области

Самые большие в мире серийные вертолеты Ми-26 один за другим садятся в поле недалеко от Купянска — негласной столицы освобожденной части Харьковской области. Из задней аппарели под гул винтов, которые поднимают пыль на площадке, выпрыгивают бойцы в полной боевой выкладке, доставленные с большой земли. Каждая такая машина может уместить до 82 десантников. Тут их очень ждали, и помощь буквально пришла с неба. Россия бросает резервы на отражение украинского наступления, которое Киев развернул на Харьковщине в последние дни.

Подмога идет и по земле. Под Купянск и Изюм тянутся колонны группировки «Отважных» - войск Центрального военного округа с тактическим знаком «О» на бортах боевой техники. У них в послужном списке внушительный перечень успехов в том числе и на этом направлении. Именно они отвоевывали территории на восточном берегу реки Оскол, рядом с которым и разворачиваются сейчас главные события. Местность – знакомая, противник – тоже.

- Будет интересно, - как-то не очень весело пошутил мой товарищ одного из спецподразделения «Отважных».

В колоннах – грузовики с пехотой и спецназом, гаубицы, бронетехника, машины материально-технического обеспечения…

За последние сутки войска Украины при поддержки высокоточной артиллерии натовского образца, сумели продвинуться под Купянск – не только столицу, но и стратегически важный транспортный узел. Через него идет снабжение нашей Изюмской группировки. Из него же идет прямая дорога в ЛНР – на Сватово, Северодонецк, Луганск…

Замысел Киевского командования становится все очевиднее. Главная задача – окружить нашу группировку в Изюме. Украинские войска уже смогли вклиниться вглубь нашей территории до 30 километров и нарушить логистику. В соцсетях даже появлялась информация, что Изюм окружен. Но это не так. Для снабжения его гарнизона есть и другие пути, менее удобные и более опасные, но они есть.

И по ним сейчас идут резервы.

Противник пытается наступать и к югу от Изюма, однако стоящие там намертво российские подразделения отбивают мощные атаки.

Не удалось украинским войскам выйти и на трассу Чугуев-Изюм к востоку от Балаклеи.

Да и с самой Балаклеей не все до конца ясно. О ее «освобождении» накануне объявил Владимир Зеленский. Однако в сводках украинского Генштаба об этом – ни слова. Зато есть такие строки: «ВС РФ пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское». Откуда эвакуировать? Это населенные пункты к востоку от Балаклеи. Эвакуировать раненых в них можно только из города, о взятии которого уже заявил Зеленский. Косвенно это может говорить о том, что противник занял лишь часть города, в котором еще могут оставаться наши.

В конце концов большие любители видео-роликов с украинскими перемогами пока не выложили ни одного свидетельства из этой части. Как и с крупнейшего арсенала, который примыкает к городу.

Чувствуется, что, несмотря на быстрое продвижение, боевой запал войск Украины несколько угас. Этому способствует круглосуточная работа российской авиации, артиллерии, ракетных войск. И этим надо воспользоваться. Главное выстоять, пока на самые «горячие» участки фронта подойдут основные силы «пожарной команды» - тех самых резервов, которые Россия перебрасывает сейчас на Харьковщину.