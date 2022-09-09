Всероссийский литературный конкурс «Класс!» объявит победителей 11 сентября

Ребят ждет заключительное испытание

Пятьдесят мальчишек и девчонок, финалистов четвёртого сезона конкурса, приедут в столицу из самых разных уголков России, чтобы побороться за победу. Ребят ждет заключительное испытание – эссе, а также мастерские, где писатели- наставники, вошедшие в этом году в жюри конкурса – Майя Кучерская, Нина Дашевская, Ольга Славникова, Сергей Лукьяненко, Марина Степнова, Дмитрий Воденников, поделятся с юными авторами своими профессиональными секретами. По итогам этой работы, а также на основании баллов, полученных участниками за их конкурсные рассказы, на торжественной церемонии награждения будут объявлены имена шести лауреатов конкурса.

Здесь же пройдет чествование победителя номинации «Выйди из класса!» – Петра Винокурова из Кировской области. Его ролик, разыгранный в артхаусном стиле, показывающий драму отдельно взятой личности, не оставил никого равнодушным. Члены жюри оценили и оригинальность сюжета, и авторское видение темы, и талантливое исполнение конкурсанта. Наградят и победительницу номинации «Народное голосование» – Каролину Цукрову из Ярославской области с рассказом «Последняя любовь», набравшую наибольшее количество читательских «лайков». Она получит приз от конкурса и партнеров.

Участие в четвертом сезоне конкурса приняли более 13 000 детей из 72 субъектов РФ.