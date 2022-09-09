Юннаты XXI века: не просто ребята с сачком и биноклем

Движению юннатов более ста лет Фото: фотохроника ТАСС.

Нынешние дети слово «юннат» не знают и, когда слышат впервые, переспрашивают: енот? А в СССР это было большое детским движение – почти как пионерия. Очень скоро у него начнется новая жизнь – идею возрождения одобрил на днях Владимир Путин.

ПЕРВЫЕ НАТУРАЛИСТЫ - БЕСПРИЗОРНИКИ

Зародилось движение в Москве более ста лет назад: в 1918 году в парке «Сокольники» открылась станция юных любителей природы. Первыми юннатами были детдомовцы и беспризорники, под них даже создавали круглогодичные школы-колонии. Первые юннатские кружки - животноводческие и сельскохозяйственные, ведь в голодные годы нужно было кормить страну. При московском зоопарке позже открыли кружок юных зоологов, юношеская секция появилась при Всероссийском обществе охраны природы, а к 1975 году по всей стране работало порядка 500 биостанций для школьников. У юннатов существовал свой кодекс из 8 заповедей (главные – наблюдай за природой, делай записи, будь правдив) и нагрудный значок. Из советских юннатов выросло немало ученых, в их числе известный телеведущий и популяризатор науки Николай Дроздов.

Интересно, что организации-первопроходцы и сейчас работают, разве что названия изменились: станция в Сокольниках, например, теперь Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. Еще один «аксакал» - журнал «Юный натуралист», который издается с 1928 года.

- С 90-х годов прошлого века движение перестало быть массовым, общественным, однако традиции поддерживаются в системе дополнительного образования. Это развитая сеть станций, центров и в каждой школе работают кружки юных биологов или экологов, - рассказал «КП» директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун. - На этой основе возродить движение можно будет быстро.

ДВИГАЮТ НАУКУ

- Чем занимаются современные юннаты?

- Это уже не только те ребята, которые ходят с биноклем и сачком по парку или лесу, слушают пение птиц и собирают гербарий, - говорит наш собеседник. - Опытническая работа никуда не делась, но появилось много новых направлений, большей частью связанных с экологией и охраной природы. Кроме того, ребята и в лабораториях работают, и интересные проектные решения экопроблем предлагают, и с презентациями своих исследований выступают. Даже делают научные открытия. Экспедиция наших учащихся недавно нашла на полярном Урале новые для региона виды растений и насекомых. Опубликовали статью в научном издании и сделали реальный вклад в науку.

- Компетенции - это очень ценно. Однако у школьников сейчас главная забота - хорошо сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз. Юннатство дает в этом плане бонусы?

- Конечно. У нас много примеров, когда ребята успешно выступали на олимпиадах по биологии или экологии и поступали в вузы без экзаменов. Потом признавались: проект, с которым победил на олимпиаде, был разработан во время занятий на станции юных натуралистов. И именно это образование стало для них основным, а не школьное.

Дмитрий Моргун и сам выпускник московской станции юннатов. А сейчас - профессиональный биолог, кандидат биологических и философских наук. Вот уже 10 лет возглавляет центр, где сейчас обучается около 6 тысяч школьников. А подразделением центра является та самая станция, которая так сильно повлияла на его судьбу.

ОТ КАРТОФЕЛЯ ДО ОРХИДЕЙ

Упомянутая станция юннатов находится возле стадиона «Динамо» в Савеловском районе, она единственная в городе сохранила советское название. Там и сейчас детвора не только со всего района, но и со всего города пропадает. Есть аптекарский огород, плодовый сад с яблонями, вольер с белками, пруд с черепахами, собственная коллекция птиц и животных, тропическая оранжерея и много-много разных кружков. Ребята возрождают редкие мичуринские сорта и выращивают новейшие отечественные сорта картофеля, выведенные в Тимирязевской академии, которая находится по соседству. Запускают экологические стартапы, конструируют на 3D-принтере разные полезные штуки вроде крана для добычи березового сока, изучают жизнь муравьев в искусственных муравейниках (формикариях), проводят зоопсихологические эксперименты над крысами. Опытным путем подтвердили, что крысята, которые с рождения росли в развивающей среде (лазалки, поиск лакомств в лабиринте и пр.), проявляли более развитый интеллект, чем их собратья, которым не тренировали извилины. Ну, точно как у людей.

В другом подразделении центра (на Одесской) - тоже свой мир. Есть минизоопарк, оранжерея тропических растений, где детвора выращивают орхидеи, пальмы и прочие диковинки, конный комплекс, лаборатории, творческие студии. Юннаты там еще и робототехникой занимаются и создают искусственные объекты, имитирующие живых существ.

Да, многое изменилось за те сто лет, что прошли с зарождения юннатства, и дети тоже изменились. Им интереснее сидеть дома и копаться в телефоне. И даже если уговорить школьника пойти полюбоваться природой, исследовательский интерес вполне может удовлетворить гаджет с приложением, которое по фото листочка или цветочка тут же выдаст статью из интернета о растении.

И все же Дмитрий Моргун уверен: общение с живой природой и бережное к ней отношение, исследовательская работа, выращивание растений - все это дает очень много для развития ребенка и определяет его будущее