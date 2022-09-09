Артур Чилингаров и Бедрос Киркоров открыли в Москве памятник Иосифу Кобзону

Многие отмечали скромный вид монумента - впрочем, и Иосиф Давыдович, несмотря на громкие титулы, был человеком скромным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Оружейный переулок столицы, где воздвигнут памятник Иосифу Кобзону - народному артисту СССР, Герою Труда России и Герою ДНР, Почетному гражданину Москвы - люди стали собираться чуть ли не с самого утра, хотя открытие наметили на полдень.

Неля Кобзон с дочерью Натальей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В числе первых прибыли старинные друзья Иосифа Давыдовича - Герой Советского Союза, Герой России, знаменитый полярник Артур Чилингаров и народный артист России Бедрос Киркоров.

Бедрос Филиппович Киркоров и Артур Николаевич Чилингаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриархам принесли стулья и они сначала сели рядышком друг с другом - тем более, что журналисты «Комсомольской правды» вручили им свежие номера газеты - с публикацией, посвящённой Иосифу Кобзону.

Наталья Иосифовна Рапопорт (дочь Иосифа Давыдовича и Нели Михайловны), Гелена Михайловна Кандель (родная сестра Иосифа Кобзона) и журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но, когда началось торжество, Чилингаров с Киркоровым-старшим поднялись со своих мест, так и стояли, поддерживая друг друга.

Неля Кобзон, открывая этот необычный митинг, объяснила, почему памятник соорудили именно в Оружейном. (Архитектор скульптуры - Денис Бобылев. Автор памятника - Дмитрий Клавсуц.)

Когда с трехметровой бронзовой скульптуры медленно спадало полотно - звучал гимн России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- За домом, который напротив - парк "Эрмитаж", там в 1961-м у Иосифа состоялось первое сольное выступление, - рассказала Неля Михайловна. - В многоэтажке рядом с памятником он снимал комнату, когда только приехал в Москву.

Николай Басков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот полдень в Оружейный приехали спецпредставитель Президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, президент Олимпийского комитета России и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие политики и общественные деятели, артисты.

- Полагаю, самой главной для Иосифа Кобзона наградой была любовь слушателей, - поделилась своими воспоминаниями об Артисте Анна Шатилова. - Эта любовь помогала Иосифу Давыдовичу жить, работать, творить, заниматься благотворительностью, честно служить своей Родине.

Телерадиоведущая Анна Шатилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению всех, с кем нам довелось побеседовать, памятник Иосифу Кобзону в этом сквере выглядит вполне уместно. Многие отмечали скромный вид всего монумента - впрочем, и Иосиф Давыдович, несмотря на громкие титулы, был человеком скромным - и в быту, и на людях, да и на сцене - тоже.

Лео Бокерия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…Почти весь день в Оружейном звучали песни в исполнении «Кобзона Советского Союза», как Иосифа Давыдовича называют многие, кто влюблён в его творчества.

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, когда с трехметровой бронзовой скульптуры медленно спадало полотно - звучал гимн России. И эту запись нам тоже оставил он.