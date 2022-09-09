Артур Чилингаров и Бедрос Киркоров открыли в Москве памятник Иосифу Кобзону

Многие отмечали скромный вид монумента - впрочем, и Иосиф Давыдович, несмотря на громкие титулы, был человеком скромным
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Оружейный переулок столицы, где воздвигнут памятник Иосифу Кобзону - народному артисту СССР, Герою Труда России и Герою ДНР, Почетному гражданину Москвы - люди стали собираться чуть ли не с самого утра, хотя открытие наметили на полдень.
Неля Кобзон с дочерью Натальей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В числе первых прибыли старинные друзья Иосифа Давыдовича - Герой Советского Союза, Герой России, знаменитый полярник Артур Чилингаров и народный артист России Бедрос Киркоров.
Бедрос Филиппович Киркоров и Артур Николаевич Чилингаров
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Патриархам принесли стулья и они сначала сели рядышком друг с другом - тем более, что журналисты «Комсомольской правды» вручили им свежие номера газеты - с публикацией, посвящённой Иосифу Кобзону.
Наталья Иосифовна Рапопорт (дочь Иосифа Давыдовича и Нели Михайловны), Гелена Михайловна Кандель (родная сестра Иосифа Кобзона) и журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Но, когда началось торжество, Чилингаров с Киркоровым-старшим поднялись со своих мест, так и стояли, поддерживая друг друга.
Неля Кобзон, открывая этот необычный митинг, объяснила, почему памятник соорудили именно в Оружейном. (Архитектор скульптуры - Денис Бобылев. Автор памятника - Дмитрий Клавсуц.)
Когда с трехметровой бронзовой скульптуры медленно спадало полотно - звучал гимн России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- За домом, который напротив - парк "Эрмитаж", там в 1961-м у Иосифа состоялось первое сольное выступление, - рассказала Неля Михайловна. - В многоэтажке рядом с памятником он снимал комнату, когда только приехал в Москву.
Николай Басков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этот полдень в Оружейный приехали спецпредставитель Президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, президент Олимпийского комитета России и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие политики и общественные деятели, артисты.
- Полагаю, самой главной для Иосифа Кобзона наградой была любовь слушателей, - поделилась своими воспоминаниями об Артисте Анна Шатилова. - Эта любовь помогала Иосифу Давыдовичу жить, работать, творить, заниматься благотворительностью, честно служить своей Родине.
Телерадиоведущая Анна Шатилова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По мнению всех, с кем нам довелось побеседовать, памятник Иосифу Кобзону в этом сквере выглядит вполне уместно. Многие отмечали скромный вид всего монумента - впрочем, и Иосиф Давыдович, несмотря на громкие титулы, был человеком скромным - и в быту, и на людях, да и на сцене - тоже.
Лео Бокерия
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
…Почти весь день в Оружейном звучали песни в исполнении «Кобзона Советского Союза», как Иосифа Давыдовича называют многие, кто влюблён в его творчества.
Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кстати, когда с трехметровой бронзовой скульптуры медленно спадало полотно - звучал гимн России. И эту запись нам тоже оставил он.