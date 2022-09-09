Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 сентября 2022 года: польские танки Киеву не помогли, корабли НАТО подрываются из-за украинцев, когда завершится освобождение ДНР

Украина отправляет свое зерно, кукурузу и масло в страны Евросоюза и в Турцию Фото: REUTERS

Румыны подорвались на украинской мине

В Черном море подорвался на мине румынский военный корабль. Экипаж был предупрежден о дрейфующей в 25 милях от порта Констанца мине. Но обезвредить боеприпас из-за сильного ветра и волнения румыны не смогли — и мина сдетонировала. Минобороны Румынии сообщило: «Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. 75 моряков вне опасности, плавучесть судна не пострадала». Ранее проходила информация, что военные корабли Турции и Болгарии обезвредили около трех десятков украинских мин, которые дрейфовали из района Одессы и Очакова в сторону болгарского и турецкого берегов. Можно было бы вспомнить анекдот про обезьяну с гранатой, но параллели будут слишком грустные.

Хорошо горят польские танки в украинских степях

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области, сообщил, что украинские войска при наступлении в херсонском направлении использовали танки из Польши — которые на Херсонщине и были успешно уничтожены. Также в этом акте самоубийства ВСУ применяли немецкие и голландские бронетранспортеры. Часть их также осталась чадить в южноукраинских степях. Кроме большого числа убитых и раненных, ВСУ понесли немалые потери и пленными. Ну что, хлопцы, помогли вам польские танки?

Соледар почистят от скверны

Рамзан Кадыров, глава Чечни, сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и союзные силы зашли в город Соледар в ДНР. И закрепились на его окраинах. Руководитель Чеченской республики написал в телеграм-канале: «После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе». По данным Кадырова, на украинской стороне наблюдается «полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками». А откуда взяться боевому духу у тех, кто обращается к духам бесславно ушедших нацистов?

Когда завершится освобождение ДНР

Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики на открытии восстановленного мемориала «Саур-Могила» заявил, что освобождение территорий Донецкой народной республики завершится в скором времени. Глава ЛНР выразил свою уверенность такими словами: «Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе — мы сила». Да, а Саур - могила, для националистов.

В Энергодаре вновь пытались высадить десант

Александр Волга, глава администрации Энергодара, сообщил, что вооруженные силы Украины пытались высадить очередной десант. Глава города уточнил: «Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя Днепропетровской области в направлении Каменки-Днепровской, что в 10 км от Энергодара. По данным руководителя города «удар» был отражен. Перед попыткой высадки украинская сторона нанесла артудар по подстанции «Луч», которая питает электросети города. В итоге атомград остается без электроснабжения. Это третья с начала сентября попытка ВСУ высадить десант в районе Энергодара. А в ООН по прежнему считают, что систему безопасности Запорожской АЭС системно пытается нарушить Россия?

Фаны «Фенербахче» порадовали киевское «Динамо» масками Путина

Турецкий портал Haberler сообщил, что болельщики футбольного клуба «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России. И вдобавок надели маски с лицом российского лидера. Игра, кстати, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Стамбула. Ранее, в июле, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче квалификации в Стамбуле 2:1. Когда на 57-й минуте матча «динамовцы» повели в счете, благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес фанатов «Фенербахче», трибуны в ответ стали скандировать «Путин!». Главный тренер киевлян Мирча Луческу потом признался, что такого от болельщиков хозяев не ожидал. Ну, а руководство турецкого клуба извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо» отказалось. Ваши ожидания — ваши проблемы.

Какие наркотики украинцы везут «москалям»

Российские пограничники задержали автомобили с украинскими водителями, которые пытались завезти в нашу страну около 60 кг мефедрона. ЦОС ФСБ сообщил: «Сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через госграницу РФ Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств». Уточняется, что в тайниках в бензобаках двух машин под управлением граждан Украины обнаружено 57 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ - контрабанда наркотических средств. Вот странные люди, ну куда они везут дурь - им же самим наркотики сейчас точно нужнее!

Бронетехнике добавят защиты

Александр Шестаков, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, сообщил, что в зону проведения специальной военной операции на Украине направлены дополнительные комплекты защиты для боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Генерал-майор Шестаков заявил: «Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80, обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции". Он также уточнил, что принимающие участие в спецоперации на Украине «танковые и мотострелковые части и соединения обеспечены современными образцами бронетанкового вооружения и техники». Привет заокеанским кулибиным.

Украинские жены — пушки заряжены

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что жена одного из депутатов Верховной рады за время проведения спецоперации вывезла из Украины более полумиллиона долларов и почти сто тысяч евро. По курсу нацбанка Украины сумма достигла почти 18 миллиона гривен. При том, согласно прошлогодней декларации данного народного избранника, его семья в целом заработала 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Депутату, имя которого не называют, грозит до 10 лет лишения свободы. А сколько светит человеку, под имя которого была создана псевдо-партия «Слуга народа» - ведь на карточках его жены, улетевшей из незалежной, суммы явно побольше?

Кого кормит Украина, а кого - Россия

Пока Украина отправляет свое зерно, кукурузу и масло в страны Евросоюза и в Турцию, Россия до конца этого года намерена поставить около 30 миллионов тонн зерновых тем странам мира, которые наиболее в этом нуждаются. Как заявил российский президент, мы готовы наращивать эти объемы до 50 и более миллионов тонн, «потому что урожай этого года у нас хороший». Два мира — два Шапиро.