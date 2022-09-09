Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 сентября 2022 года: Как турецкие фанаты дразнят киевлян, почему польские танки Киев не выручают, страдают ли корабли НАТО от украинцев

Украина отправляет свое зерно, кукурузу и масло в страны Евросоюза и в Турцию Фото: REUTERS

Фаны «Фенербахче» порадовали киевское «Динамо» масками Путина

Турецкий портал Haberler сообщил, что болельщики футбольного клуба «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России. И вдобавок надели маски с лицом российского лидера. Игра, кстати, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Стамбула. Ранее, в июле, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче квалификации в Стамбуле 2:1. Когда на 57-й минуте матча «динамовцы» повели в счете, благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес фанатов «Фенербахче», трибуны в ответ стали скандировать «Путин!». Главный тренер киевлян Мирча Луческу потом признался, что такого от болельщиков хозяев не ожидал. Ну, а руководство турецкого клуба извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо» отказалось. Ваши ожидания — ваши проблемы.

Хорошо горят польские танки в украинских степях

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области, сообщил, что украинские войска при наступлении в херсонском направлении использовали танки из Польши — которые на Херсонщине и были успешно уничтожены. Также в этом акте самоубийства ВСУ применяли немецкие и голландские бронетранспортеры. Часть их также осталась чадить в южноукраинских степях. Кроме большого числа убитых и раненных, ВСУ понесли немалые потери и пленными. Ну что, хлопцы, помогли вам польские танки?

Соледар почистят от скверны

Рамзан Кадыров, глава Чечни, сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и союзные силы зашли в город Соледар в ДНР. И закрепились на его окраинах. Руководитель Чеченской республики написал в телеграм-канале: «После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе». По данным Кадырова, на украинской стороне наблюдается «полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками». А откуда взяться боевому духу у тех, кто обращается к духам бесславно ушедших нацистов?

Когда завершится освобождение ДНР

Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики на открытии восстановленного мемориала «Саур-Могила» заявил, что освобождение территорий Донецкой народной республики завершится в скором времени. Глава ЛНР выразил свою уверенность такими словами: «Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе — мы сила». Да, а Саур - могила, для националистов.

В Энергодаре вновь пытались высадить десант

Александр Волга, глава администрации Энергодара, сообщил, что вооруженные силы Украины пытались высадить очередной десант. Глава города уточнил: «Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя Днепропетровской области в направлении Каменки-Днепровской, что в 10 км от Энергодара. По данным руководителя города «удар» был отражен. Перед попыткой высадки украинская сторона нанесла артудар по подстанции «Луч», которая питает электросети города. В итоге атомград остается без электроснабжения. Это третья с начала сентября попытка ВСУ высадить десант в районе Энергодара. А в ООН по прежнему считают, что систему безопасности Запорожской АЭС системно пытается нарушить Россия?

Румыны подорвались на украинской мине

В Черном море подорвался на мине румынский военный корабль. Экипаж был предупрежден о дрейфующей в 25 милях от порта Констанца мине. Но обезвредить боеприпас из-за сильного ветра и волнения румыны не смогли — и мина сдетонировала. Минобороны Румынии сообщило: «Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. 75 моряков вне опасности, плавучесть судна не пострадала». Ранее проходила информация, что военные корабли Турции и Болгарии обезвредили около трех десятков украинских мин, которые дрейфовали из района Одессы и Очакова в сторону болгарского и турецкого берегов. Можно было бы вспомнить анекдот про обезьяну с гранатой, но параллели будут слишком грустные.

Какие наркотики украинцы везут «москалям»

Российские пограничники задержали автомобили с украинскими водителями, которые пытались завезти в нашу страну около 60 кг мефедрона. ЦОС ФСБ сообщил: «Сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через госграницу РФ Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств». Уточняется, что в тайниках в бензобаках двух машин под управлением граждан Украины обнаружено 57 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ - контрабанда наркотических средств. Вот странные люди, ну куда они везут дурь - им же самим наркотики сейчас точно нужнее!

Бронетехнике добавят защиты

Александр Шестаков, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, сообщил, что в зону проведения специальной военной операции на Украине направлены дополнительные комплекты защиты для боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Генерал-майор Шестаков заявил: «Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80, обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции". Он также уточнил, что принимающие участие в спецоперации на Украине «танковые и мотострелковые части и соединения обеспечены современными образцами бронетанкового вооружения и техники». Привет заокеанским кулибиным.

Украинские жены — пушки заряжены

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что жена одного из депутатов Верховной рады за время проведения спецоперации вывезла из Украины более полумиллиона долларов и почти сто тысяч евро. По курсу нацбанка Украины сумма достигла почти 18 миллиона гривен. При том, согласно прошлогодней декларации данного народного избранника, его семья в целом заработала 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Депутату, имя которого не называют, грозит до 10 лет лишения свободы. А сколько светит человеку, под имя которого была создана псевдо-партия «Слуга народа» - ведь на карточках его жены, улетевшей из незалежной, суммы явно побольше?

Кого кормит Украина, а кого - Россия

Пока Украина отправляет свое зерно, кукурузу и масло в страны Евросоюза и в Турцию, Россия до конца этого года намерена поставить около 30 миллионов тонн зерновых тем странам мира, которые наиболее в этом нуждаются. Как заявил российский президент, мы готовы наращивать эти объемы до 50 и более миллионов тонн, «потому что урожай этого года у нас хороший». Два мира — два Шапиро.