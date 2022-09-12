Карл III: британские ценности должны оставаться незыблемыми

Монарх с теплотой вспомнил о своей матери и пообещал продолжить ее дело Фото: REUTERS

Новый король Великобритании Карл III выступил со своей первой официальной речью после вступления на престол. Монарх с теплотой вспомнил о своей матери и пообещал продолжить ее дело.

- За свою жизнь Ее Высочество королева, моя мать, была примером и источником вдохновения для меня и всей моей семьи, и мы остались в неоплатном искреннем долгу перед ней, какой только может быть у семьи перед матерью. Королева Елизавета прожила хорошую жизнь, данные ею обещания были сдержаны, и мы глубоко скорбим о ее кончине. Это обещание о службе длинною в жизнь я снова приношу перед вами всеми сегодня, - заявил король.

Вспоминая о матери, Карл III рассказал, что королева Елизавета II отличалась «теплотой, юмором и безупречной способностью видеть лучшее в людях». «Ее преданность и верность как суверена никогда не иссякали, ни во времена перемен и прогресса, ни в период радости и веселья, ни в эпохи горя и грусти», -заключил новый глава Великобритании

- И вот, ты начинаешь свое последнее большое путешествие, чтобы соединиться с моим дорогим папой, и я просто хочу сказать: спасибо тебе. Спасибо за твою любовь и преданность нашей семье и семье всех наших стран, которым ты так неустанно служила все эти годы. «И ангелов полет и песнь пусть сон твой охраняют», - привел король цитату из шекспировского «Гамлета».

Монарх подчеркнул, что «горд передать своему сыну титул Принца Уэльского, обладание которым было привилегией большую часть моей жизни и служения». Он выразил надежду, что «вместе с герцогиней Кэтрин наши новые принц и принцесса Уэльские продолжат вдохновлять и вести важные для нашей страны дискуссии, помогая пролить свет на те проблемы, которые необходимо решать».

- За последние 70 лет мы увидели, как наше общество становилось более разнообразным в плане культур и религий. Государственные институты тоже изменялись. Но через все эти перемены и вызовы наша страна и в целом члены Содружества наций – чьими талантами, традициями и достижениями я несказанно горжусь - процветали и преуспевали. Наши ценности оставались и должны оставаться неизменными, - заявил Карл III.

Суверен обратился с призывом к подданным, заявив, что «где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве, или на территориях Содружества по всему миру, и какие бы у вас не были происхождение и вера, я буду стремится служить вам с верностью, уважением и любовью, как я делал до сих пор всю мою жизнь».

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