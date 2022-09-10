В Центре медицины катастроф Минздрава рассказали, кто и как должен помогать пострадавшим до приезда медиков

Приемы, которые могут спасти жизнь человека, в состоянии освоить каждый Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Важно, чтобы люди не боялись оказывать первую помощь, - говорит замдиректора по медицинской части Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин. - В статье 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится о том, что первая помощь оказывается до оказания медицинской помощи. Там же прописано, кто вправе ее оказывать и кто обязан ее оказывать.

СПРАВКА «КП»

Первая помощь оказывается до приезда медиков при состояниях, угрожающих жизни. Методические рекомендации по ее оказанию можно найти на сайте Минздрава России, а также на других ресурсах, например, на портале «Всё о первой помощи».

- Приемы, которые могут спасти жизнь человека, в состоянии освоить каждый, - утверждает Андрей Колодкин. - Обучение должно начинаться уже в детском саду, когда ребенку рассказывают об азах безопасности. Родителям важно убедиться, что малыш знает свой домашний адрес, номера телефона папы, мамы и экстренных служб.

В школе знания углубляются. В нашей стране сейчас изменилась концепция преподавания ОБЖ, выпущен новый учебник, напомнил представитель Центра медицины катастроф. «Дети получают новые знания и навыки, которые потом смогут применить на практике. Если этих знаний недостаточно, можно пройти курсы оказания первой помощи», - посоветовал Колодкин.

Эксперт привел примеры наиболее востребованных мер первой помощи.

- Скажем, вы с друзьями отправились на пикник, кто-то поперхнулся. Очень хорошо, если в компании найдется человек, знакомый с приемом Геймлиха (http://allfirstaid.ru/node/367), умеющий извлечь инородное тело из верхних дыхательных путей. В противном случае потерпевший может задохнуться.

Также вы можете стать свидетелями того, как человек потерял сознание. Произойти это могло по самым разным причинам, но первая помощь всегда универсальна. Конечно, не все готовы к проведению искусственных вдохов, многие боятся заразиться инфекционными заболеваниями. Помогите по-другому. При сердечно-легочной реанимации хорошо действует компрессия – давление руками на грудную клетку пострадавшего.

Также очень полезно знать, как действовать при ожогах, переохлаждениях, переломах, отравлениях.

«Первая помощь — это безопасно, просто, а самое главное — это может спасти жизнь человеку», - подчеркнул замдиректора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин.