Герой спецоперации «Z» морпех Зубков отвлек вражеский огонь на себя

Старший сержант Сергей КРИНИЦИН и Сержант Максим ДОБРЫНИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Легкие победы не льстят сердца русского», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А о свой любви к Родине говорил так: «Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем».

ЗАМЕНИЛ СИСТЕМУ УПРАЛЕНИЯ ОГНЕМ

Сержант Максим ДОБРЫНИН.

«Командир танка сержант Максим Добрынин, действуя в составе танкового батальона, выполнял задачу по взятию под контроль стратегически важного населенного пункта. Экипаж танка под командованием сержанта Добрынина наносил огневое поражение по вновь выявленным объектам противника. Неоднократно возвращался для пополнения боекомплекта под плотным огнем артиллерии противника. В ходе боя танк получил повреждения, в результате чего отказала система управления огнем, а сержант Добрынин получил тяжелую контузию, но, несмотря на это продолжил вести бой, уничтожая противника. Благодаря умелому руководству Максима Добрынина экипажем боевой машины, в ходе боя были уничтожены 3 единицы бронетехники противника, грузовые автомобили осуществляющие подвоз материальных средств и боеприпасов, 4 расчета ПТУР

и до взвода живой силы противника. Мужественные и самоотверженные действия сержанта Добрынина позволили нанести значительный урон противнику, который был вынужден отступить, оставив населенный пункт и не допустить потерь среди личного состава российских военнослужащих».

СОЕДИНИЛ ОБОРВАННЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Старший сержант Сергей КРИНИЦИН.

«Заместитель командира взвода начальник аппаратной старший сержант Сергей Криницин с начала специальной военной операции выполняет специальные задачи, в составе командного пункта группировки войск, по обеспечению аппаратных связи. При совершении марша в район дальнейшего выполнения задачи, колонна, в которой следовал Сергей, подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов. В ходе очередного залпа часть техники связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, старший сержант Криницин выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на плотный огонь противника. Рискуя жизнью, Сергей восстановил оборванные линии связи, а также отремонтировал поврежденную технику. Благодаря смелости, отваге и профессионализму старшего сержанта Криницина, поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление войсками в бою и отразить атаку националистов, не допустив при этом потерь среди личного состава».

ОТВЛЕК ОГОНЬ ВРАГА НА СЕБЯ

Гвардии старший лейтенант Максим ЗУБКОВ.

«Командир взвода противотанковых управляемых ракет гвардии старший лейтенант Максим Зубков в составе подразделений бригады морской пехоты выполнял задачи по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов. В ходе боестолкновения Максим получил тяжелое ранение в ногу. Оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил бой с превосходящими по численности силами противника,

в результате которого подбил бронеавтомобиль и боевую машину пехоты. Грамотными действиями гвардии старшего лейтенанта Зубкова было обеспечено быстрое продвижение российских морпехов в вглубь обороны противника».

Гвардии старший лейтенант Максим ЗУБКОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик вручены сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

В мероприятии также принял участие врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко. Он лично вручил 60 военнослужащим документы на получение жилья.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны в любом регионе страны.

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.