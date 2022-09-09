Юлия Михалева, заместитель руководитель «Роскачества», - об импорте на полках магазинов: «Паровоз медленно останавливается»

Заместитель руководителя «Роскачества» Юлия Михалева Фото: Андрей МИНАЕВ

Что будет есть Россия? В марте – апреле, когда западные компании массово уходили с продовольственного рынка нашей страны, этот вопрос тревожил многих россиян. Но прошло полгода, а полки магазинов не опустели. Больше того, качество товаров растет, отметила в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме заместитель руководителя «Роскачества» Юлия Михалева.

КОРЗИНУ ЕЖЕДНЕВНОГО СПРОСА ПРОИЗВОДИМ ПОЛНОСТЬЮ

- По понятным причинам сейчас в нашей стране тренд на импортозамещение. Как идет этот процесс? Есть ли у нас возможность заместить большинство зарубежных товаров?

- Конечно же, да. Это волнует сейчас, мне кажется, абсолютное большинство наших граждан. Нас с вами – в том числе. Но я хочу здесь всех успокоить. Если мы посмотрим на результаты опросов нашего Центра изучения потребительского поведения и ВЦИОМ, 48 % россиян считают, что отечественные производители могут заместить импорт. Это ожидание. Всегда очень важно, на что настроена аудитория. Как бы ты ей ни рассказывал, что на самом деле происходит, если аудитория не готова это воспринимать, то результата не достигнем.

А теперь к сути вопроса. Хочу обратить внимание на цифры. Если до возникновения такой критической санкционной ситуации доля импортных продуктов превышала треть в нашей стране, то сейчас, используя такой кризисный скачок и переход на новый этап развития, в том числе и российского сельского хозяйства, и пищевой промышленности, мы уже видим, что по корзине ежедневного спроса, по ряду товаров доля продуктов отечественного производства достигает 95-100 %.

О каких продуктах я говорю? Хлеб, мясо, сахар, крупы, яйца.Так что не стоит волноваться, мы сами себя пропитанием обеспечим, еще и будем поставлять за рубеж. Доля экспорта, думаю, сохранится. Просто наш бизнес переориентируется на другие рынки.

ЭРА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА

- Насколько серьезное внимание россияне уделяют качеству отечественных товаров и продуктов?

- Если мы обратимся к цифрам, 66 % российской аудитории в настоящий момент готовы больше внимания обращать на акции, скидки, делать выбор в сторону снижения цены.

Но несмотря на то, что на первый план сегодня выходит фактор низкой цены, качество продукции по-прежнему является важнейшим критерием потребительского выбора: 54% потребителей предпочтут товар, на упаковке которого есть российский Знак качества. При этом 49% опрошенных отмечают, что выберут проверенный товар повышенного качества, даже если он будет стоить дороже.

Кстати, часто думают, что ценовой сегмент более низкий, более дешевый – он менее качественный. Но нет, мы, когда проводим свои веерные исследования, то берем все ценовые ниши - от низкой до высокой. И отмечаем рост качества продукции, в том числе, в низкоценовом сегменте. Тенденцией ритейла последние годы стало развитие собственных торговых марок, доля продаж которых демонстрирует рост, а качество – интересно всё большему числу потребителей. В продуктах питания СТМ в 2022 году по темпам роста превысили отметку 35% по сравнению с 18% по итогам 2021 года.

Одним словом, это и есть то самое прекрасное сочетание более низкой цены и достойного качества.

- Потому что в данном случае торговые сети не вкладываются в маркетинг продуктов, они сразу выставляют их на полки.

- Да, это уменьшение затрат. И за счет этого идет уменьшение цены. А не за счет того, что вы что-то не довложили, не докрутили и так далее. На сегодняшний день Роскачеством исследовано более 500 товаров под собственными торговыми марками сетей в 97 товарных категориях. Как показывают результаты исследований только треть этих товаров имеет те или иные несоответствия, 40% же – признаны высококачественными.

Таким образом, мы видим большие возможности роста для товаров под собственными торговыми марками – потребительский интерес к ним продолжит увеличиваться, а ключевая задача – обеспечить высокий уровень качества этой продукции.

Все сейчас говорят о трендах импортозамещения, про изменение рынков сбыта. Оскомину набил уже немножко, если честно, этот набор понятий. Мы считаем, что на самом деле то, что мы наблюдаем сейчас, это наступление новой эры. Эры привлекательного качества. Что это такое? Если ХХ век был ознаменован тем, что компании в любой сфере бизнеса искали конкурентные преимущества в повышении эффективности бизнес-процессов, повышении производительности труда, внедрение систем менеджмента качества и так далее, то сейчас мир ищет новые смыслы и решения.

Идея привлекательного качества заключается в том, что бизнес должен предложить продукцию, которая по своим свойствам предвосхищает ожидания потребителя. Это касается и В2В и В2C сегмента.

ДОЛЯ ИМПОРТА ДОСТИГАЛА 30 ПРОЦЕНТОВ

- Одна из главных мировых проблем – нехватка продовольствия. В России этой проблемы нет. Но все равно на прилавках можно увидеть зачастую странную картину, когда самые банальные продукты – импортные. Почему?

- Паровоз медленно останавливается. Мы наблюдаем сейчас, в том числе, освоение тех запасов, которые завезли ранее. Я говорила, что до начала текущих событий до трети, - 30 % - весомая доля! - составляли импортные продукты в России. При том, что мы можем обеспечивать свой рынок отечественными продуктами. Это не вопрос закрытия границ или установления занавесов: «вот будем есть только свое и ничего другое не будем». Конечно же, нет. Вопрос в том, чтобы быть самим спокойными, что можем обеспечить сами себя достойным качеством продукции.

Что касается экспорта, что мы производим и отдаем миру, конечно же, зерно - это на первом месте. На втором месте масложировая продукция. И на третьем - рыба и морепродукты. Тем более, мы сами находимся на Дальнем Востоке, здесь тема рыбы и морепродуктов ключевая.

Кстати, еще один момент. Новшество этого года – мы отрейтинговали регионы по доступности рыбы. Оценивали ценовой сегмент и наличие этого продукта в тех или иных регионах нашей страны. Понятно, что ситуация неравномерная. И, конечно же, она зависит от того, насколько правильно выстроен процесс не только добычи, но и хранения, заморозки, транспортировки, логические пути каким образом отстроены. И вот такой аналитический срез позволяет и профессиональному сообществу, и регуляторам отстраивать его должным образом. Любая продукция должна быть доступна в любом регионе нашей страны. Согласитесь, в принципе нужно есть разнообразную пищу. И рыба – это очень полезный продукт, употребление что напрямую влияет на качество жизни и увеличение ее продолжительности.

РОССИЯ ИМЕЕТ МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ

- В последние годы активно растет рынок отечественного вина. Как здесь определяется качество?

- Очень просто. «Роскачество» является оператором всероссийского проекта, связанной с развитием российского виноградарства и виноделия. Проект называется «Винный Гид России», запущен и поддерживается Минсельхозом и Минпромторгом России. Группы экспертов «Роскачества» ежегодно проезжают по всем винодельческим регионам Российской Федерации и оценивают качество вина как продукта в демократичной ценовой категории - от 200 до 1000 рублей за бутылку.

Мы видим, что за последние четыре-пять лет качество вина на самом деле растет. И самая главная наша задача– рассказать о результатах исследований российским гражданам. Некоторые люди все еще считают, что зарубежное вино прекрасно, потому что имеет многовековую историю, а Россия – не страна вина. А мы как раз опровергаем этот тезис. Россия – страна с многовековой, в том числе, винной историей. И вопрос в том, как применить текущие технологии для того, чтобы производить качественное российское вино. Что сейчас и происходит и признается, в том числе, зарубежными экспертами - профессионалами.

Кстати, опросы потребителей показывают, что доля доверия к российскому вину растет. Люди видят наше вино на полках магазинов, в винных картах ресторанов, пробуют, удивляются. Помните про «привлекательное качество»? Вот это яркое подтверждение того тезиса. Восхищаются тем, что, оказывается, у нас это тоже есть. И доля потребления российского вина растет.

- Вы сказали, что экспорт нашего продовольствия - это в основном зерно, масло, рыба и морепродукты. Можем ли мы стать поставщиком более широкой линейки продуктов питания в восточные страны?

- Я считаю, что можем. Отметим, что за 2021 год среди восточных стран Китай и Южная Корея входят в число крупнейших покупателей российского продовольствия с долей в 10 и 7%, соответственно. Таким образом, видим, что России есть куда расти, тем не менее, в настоящее время уже виден большой потенциал в развитии экспортных возможностей.

Нам всегда, как радушным хозяевам, хочется поделиться всем тем прекрасным, что у нас есть. Например, вино, о котором только что говорили. Я бы еще выделила органическую продукцию. Рынок этот тоже получил большое развитие в России. И, несмотря на его малую долю его как в целом в мировой экономике, так у нас в стране (0,14%), эта доля постоянно растет. Оборот в деньгах тоже ежегодно увеличивается. В настоящий момент объем производства органической продукции в России сегодня оценивается в 16 млрд рублей (в т.ч. объем экспортируемой продукции – 3,7 млрд. рублей)

Ожидается, что рост российского рынка органической продукции будет не меньше, чем мировой (около 10-15% в год).

Конечно, не все так просто. Существует проблема двойной сертификации производителей органической продукции в России и в других государствах, в которых не признаны отечественные стандарты. Это значит, что производители, прошедшие сертификацию по органическим требованиям в России, должны пройти повторную сертификацию по тем стандартам тех стран, куда свою продукцию они хотят экспортировать. Для производителей это вызывает определенные сложности, так как сертификация не бесплатная. Такой двойной контроль может завершиться после подписания соглашений об эквивалентности.

Поэтому в ближайших планах аккредитация органа по сертификации Роскачества за рубежом. В октябре мы совместно с Минсельхозом России и РЭЦ организуем деловую миссию в Саудовскую Аравию для сертифицированных производителей органической продукции с демонстрацией потенциала российской органики.

Для возможности продавать свою продукцию как органическую без процедуры пересертификации в странах ЕАЭС Роскачество совместно с ЕЭК выступили с инициативой о формирования единого рынка обращения органической продукции в странах союза. Инициатива была поддержана всеми членами союза и, после прохождения уже этой осенью всех необходимых процедур, текст соглашения будет вынесен на рассмотрение в Правительства государств-членов.