Киевским властям дали дерзнуть, а теперь заставят отвечать Фото: REUTERS

Сколько за прошедшие сутки в сети "родилось" и "умерло" военных экспертов, что если не советовали, то брали на себя смелость комментировать действия Вооруженных сил России и союзных войск Донбасса. Фантазии почти под копирку, а общий смысл сводится к одному: ВСУ к прибытию в Киев Блинкена якобы смогли одержать победу, отбив у союзных войск несколько населенных пунктов. К вечеру выяснилось, что закрепиться спецназ ВСУ с иностранными наемниками не смог даже на краю жилых районов, но это уже не важно.

Волнует другое. Почему-то никто даже из довольно известных в России блогеров почему-то не говорил: успокойтесь пожалуйста, если что-то и происходит в рамках специальной операции непонятное и даже нелогичное для вас, возможно так и нужно военным.

Блогерское сообщество сегодня больше смахивает на автомобилистов в пробке, что жмут в стадном инстинкте на клаксон, не пытаясь понять, а чего там медлит регулировщик. Водители не знают дорожную обстановку в городе, не видят дальше бампера впереди стоящей машины, но торопят полицейского поднять жезл, пропустить. Однажды такой инспектор попросил выйти водителя и на глазах изумленных автолюбителей вручил ему жезл, а сам пошел прочь.

И водитель на мгновение остался с пробкой один на один. Увидел сотни глаз, которые следили за жезлом и рванул следом за гаишником умоляя снять с него полномочия. Может нашим военным так и поступать с самыми информированными «диванными экспертами»?

Именно на таких уверенных в себе «пользователей клаксона» сегодня стало похожим множество наших экспертов, что тиражируют в сети свои выступления на тему Донбасса.

Дошло до того, что обмениваются кадрами, где украинские диверсанты пригибаясь на крыше многоэтажки топчут российский флаг и демонстрируя украинский. Собственно вот и все - боевая задача командования ВСУ выполнена. Дали бы этому спецназу банки с краской, они бы успели еще пару стен сельских администраций испачкать в желто-синий. Дерзнули, пошумели, многих уже нет в живых.

Любые позиционные боевые действия - всегда партия, что напоминает шашки. Где-то нужно отдать одну фишку, чтобы забрать несколько и выйти в дамки.

И да, у нас есть «уши» в тылу противника, а еще спутники и радиоразведка, которые знают и все видят, а потому Генштаб России в путеводителях и советчиках точно не нуждается.

А дырявое «одеяло» обороны украинских националистов мы будет дергать в разные стороны еще не раз. Пока листва не опала. А потом и диверсантам станет намного сложнее выживать.

Только для чего нам-то обсуждать все это? Решения наступать-отступать принимает наш Генштаб Минобороны России по разным причинам: где-то необходимо сосредоточить силы и средства националистов на одном направлении, где-то есть задача вытянуть врага в наступление из населенных пунктов, чтобы окружить или разбить его в чистом поле более мощным вооружением.

Надеюсь, что скоро станет понятен общий замысел под Харьковом.

Пока официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков лишь сообщил, что https://t.me/mod_russia/19690 «вооруженные подразделения Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили».

А по факту националистов вытянули из насиженных позиций ряда населенных пунктов и не дают закрепиться в новых, чтобы они не успели прикрыться мирными жителями как «живым щитом».