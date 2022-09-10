«Я теряла себя и плакала»: Новая солистка «Артик&Асти» Севиль о неразделенной любви и тяжёлом разрыве

В интервью KP.RU Севиль впервые рассказала о личной жизни. Фото: архив группы

Год назад из группы «Артик&Асти» внезапно ушла солистка Анна Дзюба.

Но место главной звезды коллектива не долго было вакантно. Сейчас вместе с Артиком на сцене царит роскошная брюнетка Севиль, известная по конкурсу «Новая волна». Группа уже выпустила в новом составе два трека, которые тут же заняли лидирующие позиции в музыкальных чартах.

Фото: архив группы

Мы встретились с Севиль в Сочи, на музыкальном фестивале Velvet music «Livefest» и расспросили красотку не только о ее новом творческом полёте, но и о личном.

- Севиль, у нас так часто бывает: зажигаются звезды на конкурсах и телешоу, а потом пропадают. Не было ли у тебя паники, когда после «Новой волны» наступило затишье?

- Да, был момент, когда я вернулась с конкурса и телефон молчал… Хотя, честно скажу, я какого-то бума не ожидала, понимала, что очень много артистов, которые мелькнули и пропали…Но я не опускала руки, записывала альбом, прокачивала своими силами сольное творчество.

- А Артик обратил на тебя внимание, как и все, услышав в соцсетях твой кавер на песню «Чувства»?

- Да, мы записали этот кавер на видео и выложили в соцсети. И оно вмиг разлетелось. И долетело в том числе и до Артика. Он совершенно случайно увидел видео и его зацепило.

Все не просто так и, наверное, нужно было спеть эту песню в нужное время, в нужный час, чтобы она запечатлелась у Артема (настоящее имя Артика -Ред.).

Фото: архив группы

- Да, я помню, как твое видео с этой песней репостили в соцсетях, мол, вот она, новая солистка «Артик&Асти». То есть получается, что люди сами выбрали новую солистку группы?

- Можно и так сказать. Артём конечно, всегда прислушивается и к команде, и к людям, но последний голос всегда остается за ним. Я просто выложила это видео и не ожидала, что оно станет вирусным.

И самое приятное, конечно, было, так, немножко нотка тщеславия, когда я выходила и слышала, как в машинах именно моя версия этой песни играла.

А потом мне написал Артём. Я поначалу не поверила, что это он.

Он мне написал: «Привет! А ты знаешь, что мы сейчас ищем солистку?»

А я вообще не знала, клянусь.

- Вот ты сейчас оказалась в самой популярной группе страны. Вообще их путь к славе- это феноменальная история…В своё время группа повторила успех Юры Шатунова. Никто не знал, как ребята выглядят, но песни пела вся страна. Сначала захватили регионы, потом взяли столицу. То есть, раньше казалось, что секрет продвижения – это телевизор, что там тебя должны знать, а тут, получается, победила «святая к музыке любовь». Я вижу, что ваш новый трек «CO2», совместный с DJ Smash -это уже другая музыка, группа стала более модной. Это новый курс?

- Это эксперимент. Мы просто решили попробовать - почему бы и нет? Но в целом звучание группы не будет изменять своему фирменному стилю, он все равно сохранится. Но другой тембр, другой солист уже вносит новшества. Я была удивлена, что Артик согласился записать этот трек, хотя он любит эксперименты. Просто он прежде, чем принять какое-то решение, сто раз все перепроверит.

- А вот то, что Дима Лорен, который писал хиты «Артик&Асти», ушёл в команду к Анне Дзюбе, как -то отразилось на группе? Он будет с вами сотрудничать или вы работаете с новыми авторами?

- Артик всегда работал с большой командой авторов. Артик сам пишет. И я пишу. Для меня самой писать песни было одним из принципиальных вопросов, когда мы только с Артиком познакомились и обсуждали наше сотрудничество.

Потом адаптировать мой материал под формат группы, конечно, будет Артик.

Не хочу забегать вперед, потому что точно не знаю, выйдет у нас сингл или альбом, но нового материала уже очень много.

- Ты как считаешь, в чем секрет такой популярности группы? Почему ваши песни так народ трогают?

- Потому что это честно. Все-таки это не хиты-однодневки. Сколько лет уже эти песни держатся в чартах. Слушаешь и понимаешь: «Эта песня обо мне!» Если что-то случилось, включаешь эти песни и это трогает душу до слез.

- А тебе пришлось как-то поменяться, когда ты пришла в группу?

- Ну, я не скажу, что мы что-то кардинально во мне поменяли. Только в клипе «Гармония» подрезали мне волосы.

- Стилист посоветовал?

- Это режиссер клипа сказал, мол, а давай отрежем волосы, у тебя красивая шея и ее нужно подчеркнуть. Я говорю: «А, давайте!» И в этом был эксперимент. Так же как с клипом «СО2», допустим, я никогда не использовала в макияже синие тени, никогда не одевалась в таком стиле. Для меня это тоже какой-то новый образ. Но на мой взгляд, ни одна одежда, ни одна прическа, ни один макияж не смогут чего-то добавить, если внутри пусто. Поэтому я всегда начинаю с того, чтобы себя прокачивать.

- Как ты поддерживаешь себя в форме?

- Когда есть возможность, я тренируюсь 3-5 раз в неделю. Я ем все, к сожалению, это мой пробел, потому что все-таки за питанием нужно следить. Но так как я очень люблю железо таскать, это мне дает такой буфер, который позволяет есть все по чуть-чуть. Надеюсь, без ущерба для своего тела. Ну и плюс массажи… А так – спорт я очень люблю.

- У тебя есть тренер?

- Да, у меня есть тренер, это моя подруга близкая, Юля Борисова, она большая умница. Она прямо профессионал в своем деле, следит за каждым шагом.

- То есть, никаких серьезных диет?

- Нет. Я один раз в школе соблюдала строгую диету, но потом поняла, что это ужас. Диетами покалечить себя можно. Я против диет. Особенно в неосознанном возрасте каком-то. И я за спорт. Тренироваться надо и стараться жить без вредных привычек.

И вообще очень важен сон. Поэтому, когда есть возможность, я всегда сплю. Летим в самолете – спим. У нас есть час в гостинице – поспать. Сон очень важен для нервной системы. А нервная система — это голос, связки.

Фото: архив группы

- А есть кто-то с кем ты занимаешься вокалом?

- Аккомпаниатора нет, не было такого прецедента, чтобы к нему обращаться. Но у нас есть вокальный коуч, его зовут Стивен Маккей. Мы занимаемся с ним онлайн. Конечно, он профессионал классный и мне нравится, что он не пытается переделать человека, он пытается какую-то сильную сторону мою прокачать, подчеркнуть индивидуальность.

- А когда ты попала в группу, был ли какой-то контракт, что нужно держать себя в форме, нельзя выходить замуж, рожать детей или еще что-то…

- Артик бы сейчас пошутил, «Да, я ей все запретил, она в рабстве!» (смеётся.).

Артик - мудрый человек, он очень вдумчиво, очень рассудительно, очень поэтапно шагает и без какой-то суеты и спешки все делает. Нет, не было, конечно, этого всего прописано в контракте.

Замужество, диеты -это часть жизни. Мне с Артемом очень комфортно работать. Он не тиран. Да, в чем-то мы можем не совпадать. Но все решается разговором, всегда приходим к компромиссу.

- У группы все песни очень романтичные, про несчастную любовь, про страдания. В твоей жизни были моменты, когда от тебя уходили?

- Мы все теряли людей. Такое, конечно, в моей жизни случалось. И мне было очень больно.

- А как ты спасалась в этот момент?

- Вот мои первые отношения, мне лет 20 было… Я с ума сходила – и все, как в песне- «номер его в блок». Все это было… Мне казалось, что жизнь закончилась…

- И что тебя вытаскивало?

- Это жизнь. И меня вытаскивало то, что я не пропаду. И порой когда ты любишь человека, его нужно отпустить, поскольку то, на что вы были способны вместе, оно выглядит сейчас вот так…

И когда не получается лучше, когда не получается ярче, лучше уйти. В общем, я просто не из тех людей, если честно, которые перевоспитывают, переучивают… Я выберу себя и пойду дальше.

- Ты такая сильная?

- Я не знаю, как это называется…

- У тебя не было такого, что ты, теряла себя?

- Конечно, было. И это большой страх и ужас.

Понимаете, возможно, кто-то скажет – что тогда есть любовь? Это вот, когда ты все готов отдать – у меня такое было. Но я не могу себя потерять. Не могу. Как только я понимаю, что другой человек становится на первое место в моей жизни, я осознаю, что так не должно быть. В жизни я всегда на первом месте. Ну или хотя бы на равных. Когда человек поднимается выше меня, ну, как бы он захватывает все мое внимание, мне уже некомфортно.

Это просто такая тема очень тонкая и глубокая… Скажу главное: мужчины, которые были в моей жизни, их было немного, у меня были дважды такие серьезные отношения…И вот эти мужчины очень хорошие люди… Я умею выбирать…

- Ты с ними сейчас поддерживаешь отношения?

- Мы можем списаться и у нас достаточно теплые отношения. Возможно, я бы с ними даже дружила, но они не смогут со мной дружить. Это невозможно. Я точно знаю, что я в их жизни оставила след. Вот прямо шлейф такой…

Фото: архив группы

- Роковой?

- Возможно. Я не стремлюсь к образу роковой девушки, просто музыка и творчество занимают центральную часть моей жизни. Я не приверженец того, что надо выбирать – или работа, или семья. Можно совмещать…

- А ты плакала, когда расставалась?

- Конечно, мне было больно, конечно, у меня разбивалось сердце. Но я понимала, что это никому вообще не надо, только мне.

Все эти эмоции я храню в каком-то отсеке в своём сердце. И когда мне это нужно вспомнить, я беру иглу, втыкаю ее в сердце и воспроизвожу эти эмоции на сцене. И получается, что я не пою песню, а я ее живу. Я не люблю жертвенность. Я искореняю ее всегда в себе. Я понимаю, что да, так случилось, но надо идти дальше и добиваться бОльшего. И я никогда не останавливаюсь… Надо развивать мышление, интеллект, расти, окружать себя интересными людьми. Не надо жить в этой проблеме – что вот я рассталась, пожалейте меня…

- То есть, не стоит удерживать человека, нужно просто заняться собой, да?

- Ну, это разные ситуации могут быть… Я всегда приверженец того, что нужно говорить. В любых отношениях – дружба, работа, любовные отношения. Я очень дорожу своими друзьями. У меня в окружении хорошие люди, не потому, что вот мы встретились – повезло. А потому, что это большая работа – дружба. Выстраивать какое-то взаимопонимание, говорить, не обижать человека. Друг- это не тот, кто постоянно говорит- да, да, ты молодец, ты крутой. Друг -это тот, кто скажет тебе честно и вежливо правду.