Шпион из Канады продавал в ИГИЛ* британских школьниц-мусульманок

Все испортила сама молодая джихадистка Фото: REUTERS

Несколько лет назад в одном из сирийских лагерей для беженцев была обнаружена некая Шамима Бегум, пропавшая в возрасте 15 лет четыре года назад. К моменту обнаружения Шамима была беременна третьим ребенком, двое предыдущих ее детей умерли в младенчестве.

Когда военный корреспондент обнаружил девушку в лагере беженцев, ей оставалось буквально несколько дней до родов. Поскольку она выразила желание вернуться в Британию, чтобы родить ребенка в нормальных условиях, истории придали максимальную огласку, а родственники Шамимы привлекли адвокатов.

Все испортила сама молодая джихадистка: девушка заявила, что несмотря на желание вернуться домой, она целиком разделяет идеи ИГИЛ*, оправдывает политику террора и мечтает, чтобы сын пошел по ее стопам.

Позже выяснилось, что Шамима, которая после приезда в Сирию через 10 дней вышла замуж за боевика ИГИЛ*, и сама принимала активное участие в подготовке терактов. В частности – зашивала жилеты с взрывчаткой на смертниках, чтобы их невозможно было снять.

Узнав об этом, британские власти лишили Шамиму гражданства, несмотря на то, что оно было у девушки единственным.

– Я не собираюсь рисковать жизнями британцев, собирая террористов или бывших террористов из несостоявшихся государств, – сказал по этому поводу тогдашний глава британской безопасности Бен Уоллес.

Спустя несколько дней Шамима Бегум в лагере для беженцев родила мальчика, который вскоре умер от легочной инфекции. Однако история на этом не закончилась.

В августе вышла в свет книга «Тайная история пяти глаз**», автор которой, бывший корреспондент британской The Sunday Times Ричард Кербай утверждает, что Лондон был осведомлен о деятельности канадского шпиона Мохаммеда Аль-Рашида, который вербовал в ряды ИГИЛ* девочек из благополучных государств, включая Британию, и тайно переправлял их на Ближний Восток. При этом канадская разведка продолжала пользоваться услугами джихадиста, который поставлял ей сведения об ИГИЛ*. Мало того, за сбор информации о боевиках Аль-Рашиду было обещано гражданство Канады.

Проще говоря, если человек нужен властям – можно дать ему гражданство, несмотря на то, что он террорист и член террористической организации, и даже закрыть глаза на торговлю людьми. Вот такая демократия.

* - запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»

** - Пять глаз (англ. Five Eyes, FVEY) — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США