Новый король Британии прошел процедуру обрезания

Карл III в бытность свою принцем Чарльзом побывал в Израиле трижды Фото: REUTERS

Новоиспеченный монарх Соединенного Королевства Карл III в младенчестве прошел процедуру обрезания. Для этого его мать, ныне покойная королева Британии Елизавета II приглашала хорошо известного в то время в Лондоне раввина и моэля (специалиста по обрезанию) Якоба Сноумена.

Известно, что процедура обрезания практиковалась в отношении младенцев королевской крови аж до появления на свет принца Уильяма, сына нынешнего короля Британии Карла III и принцессы Дианы.

Ходят слухи, что в свое время именно принцесса Диана выразила свое неудовольствие существующей традицией и отказалась приглашать моэля.

Интересно, что усопшая королева Елизавета II, которая в быту с удовольствием общалась с представителями еврейского сообщества и даже, как видим, соблюдала некоторые иудейские традиции, никогда не бывала в Израиле.

Также утверждают, что королева не любила разговоров на тему ее возможной поездки Земли Обетованной, а вот к арабским соседям израильтян наведывалась.

Сам король Карл III в бытность свою принцем Чарльзом побывал в Израиле трижды, но официальным считался лишь его последний визит туда в 2020 году.