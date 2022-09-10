«Перитонит больше не приговор»: российские врачи разработали новый метод лечения смертельно опасного осложнения

Специалисты предложили усовершенствовать технологию проведения операции Фото: Олег УКЛАДОВ

Помните знаменитый совет хирурга в фильме «Покровские ворота»: «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита»? При всех достижениях современной науки и медицины это и сегодня одно из самых опасных для жизни состояний. Перитонитом называется острое воспаление органов брюшной полости. Летальность среди пациентов достигает 70%.

В Сеченовском университете разработали новую методику спасения больных. Специалисты предложили усовершенствовать технологию проведения операции. А также команда ученых и врачей сконструировала мобильное устройство для активного дренирования (выведения наружу продуктов воспаления).

- Сейчас мы пользуемся зарубежными аналогами, цена на которые начинается от 20 000 рублей за штуку. При этом одному больному необходимо минимум 2-3 устройства. Расходные материалы у иностранных систем одноразовые и требуют постоянной закупки. Наша система [для дренирования] многоразовая и при массовом производстве будет иметь себестоимость 2000 – 3000 рублей. На современном этапе развития истории такая методика может иметь стратегическое значение, - говорит ассистент кафедры госпитальной хирургии Института клинической медицины им. Н.В.Склифосовского Сеченовского университета кандидат медицинских наук Александр Мамыкин.

Ученый и его коллеги уверены, что применение новых подходов поможет не только сэкономить и повысить доступность лечения. Но и, главное, спасти немалое количество жизней пациентов. По расчетам экспертов выживаемость больных с перитонитом может вырасти почти на 40%. Это более 20 тысяч выживших ежегодно.

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Для медицины катастроф и в условиях боевых действий

Новая методика может широко применяться, в том числе, в военной медицине и медицине катастроф, отмечают в Сеченовском университете. Мобильная транспортировочная версия позволяет оказывать помощь тяжелораненым при медицинской эвакуации и длительной транспортировке пациента в госпиталь.