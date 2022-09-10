В Нью-Йорке объявлен режим ЧП из-за резкого роста заболеваемости полиомиелитом

Полиомиелит – инфекционное заболевание, поражающее спинной мозг и вызывающее патологию нервной системы Фото: EAST NEWS

Указом губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул на всей территории Имперского штата введен режим чрезвычайного положения.

Причиной стал резкий рост заболеваемости паралитическим полиомиелитом.

Тревогу забили еще в августе, когда вирус полиомиелита обнаружили в сточных водах, а чуть позже – первый с 1979 года случай заражения этой инфекцией.

Выяснилось, что паралитическим полиомиелитом тогда от прибывшего в США иностранца заразился местный житель. На сегодняшний момент в Нью-Йорке – более 200 заболевших, и это при том, что уже много десятилетий Северная Америка считается зоной, свободной от полиомиелита.

Хокул назвала происходящее «катастрофой, с которой местные власти не могут адекватно бороться». Она винит в происходящем и самих граждан, которые из-за пандемии COVID-19 перестали вакцинироваться от полиомиелита.

Полиомиелит – инфекционное заболевание, поражающее спинной мозг и вызывающее патологию нервной системы. Лекарства против этой болезни нет, а вот вакцина обеспечивает полную безопасность человека от нее.

В Нью-Йорке эпидемии полиомиелита вспыхивали в 1907, 1916 и 1921 году. Тогда погибли тысячи человек, в основном дети. Среди заболевших в 1921 году был и будущий президент США Франклин Рузвельт, которого болезнь обрекла на частичный паралич.