Сербия не намерена признавать Косово

По мнению Вучича, в ЕС всегда готовы к компромиссам, но позиция Сербии по вопросу Косово и Метохии остается неизменной Фото: REUTERS

Власти Сербии не намерены признавать суверенитет Косово и никакие переговоры по этому вопросу Белград вести не планирует.

Об этом заявил президент Сербии после общения с представителями Евросоюза, Германии и Франции.

По мнению Вучича, в ЕС всегда готовы к компромиссам, но позиция Сербии по вопросу Косово и Метохии остается неизменной.

– Говорите о будущем Сербии, и признания Косово не будет! – написал сербский лидер на своей странице в соцсети.

В то же время Вучич не отрицает возможности переговоров Белграда с Приштиной, но лишь для нормализации положения жителей спорных территорий.

Ранее президент Сербии рассказал, что требование Брюсселя о признании независимости Косова в качестве главного условия для вступления Сербии в Евросоюз невыполнимо даже в отдаленной перспективе, поскольку граждане страны на это никогда не согласятся.

Косовские власти объявили о независимости от Сербии в 2008 году. В Белграде принятую в Приштине декларацию признали незаконной, однако физически не смогли помешать албанскому руководству территории в связи с широкомасштабной поддержкой Косова западными странами.

На данный момент независимость Косова признали около 100 стран-членов ООН, немногим меньше, включая РФ, – не признали.