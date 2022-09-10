Недолговечность – двигатель торговли: почему все товары стали делать хуже, чем раньше

Отслужив несколько лет, техника отправляется на свалку Фото: Андрей АБРАМОВ

- Господи, когда ж на металлолом-то сдашь? – спрашивает героиня Ирины Муравьевой у мужа своей подруги в фильме «Москва слезам не верит».

- На ней еще мои внуки кататься будут! – уверенно отвечает Николай, копаясь во внутренностях старого «Москвича». И сомнений у зрителей нет – если захотят внуки на нем кататься, то смогут. Люди в 20-м веке по 40 лет в одном пальто ходили, что уж про автомобиль говорить.

Кажется, все раньше делалось на века – от чугунных сковородок до мужских кальсон. И дело тут не только в знаменитых советских ГОСТах. Созданные в Европе вещи обладали той же совершенно немыслимой по нынешнем временам основательностью. На немецкой швейной машинке «Альтенбург», которую мой дедушка-офицер привез из Германии в 1960-е годы, до сих пор шьет себе халаты моя мама, причем за несколько десятков лет ремонт машинке не понадобился ни разу – не оборвался ни единый тросик.

А пылесосы «Ракета» и холодильники «Орск», которые мы выбрасывали не потому, что они сломались, а потому, что ну сколько уже можно на них смотреть?

- Конечно, в старой технике есть даже избыточность надежности и прочности, - говорит ведущий инженер холдинга «Клиника «Эксперт» Михаил Агеев, который много лет профессионально занимался ремонтом медицинской и бытовой техники.

Когда же это вдруг изменилось?

ОДНОРАЗОВЫЙ МИР

Открытие, что вещи перестали служить так же долго, как раньше, поэта Лидию Григорьеву настигло в Британии в 2000-х. О своем разочаровании она рассказала в книге эссе «Англия – страна Советов»:

«То, что цена не может служить гарантией качества, стало для меня одним из самых неприятных «западных» открытий. Ибо первая же поварешка, купленная с причитаниями, что, дескать, в Москве у нас все есть, а тут приходится покупать (наживать!) заново, через несколько месяцев активной эксплуатации… поржавела! Пришлось привезти поварешку из Москвы. Купленная двадцать с лишним лет назад за сущие копейки, она и посейчас сияет, как луна в ясную погоду».

Автор возмущает тот факт, что все вокруг стало вдруг «одноразовым»: обувь — на один сезон, свитер — до первой стирки. «Все устроено так, чтобы ты работал, не разгибаясь, и покупал, покупал, покупал… Какая-то неэкономная экономика лежит в основе развитого капитализма».

И большинство из нас с этим согласятся. Уже никак нельзя не замечать очевидного: качество вещей реально становится все хуже и хуже. И если свой гарантийный срок товары еще худо-бедно отрабатывают – а это обычно года три, максимум - пять лет – то потом все начинает рваться, сыпаться, ломаться и ржаветь: кроссовки, телевизоры, чайники, стиральные машины, автомобили…

Почему вдруг производители начали так себя вести? Казалось бы, простая логика подсказывает, что чем выше качество товара, чем он надежнее и долговечнее, тем большим спросом должен пользоваться у покупателей. А значит, тем выше будет репутация фирмы, которая его изготовила, и тем лучше у нее будут идти дела. Но с точки зрения современной экономики все совсем не так…

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НАОБОРОТ

Оказывается, главная проблема состоит в том, что количество покупателей – то есть нас с вами – в мире не прибавляется. А логика экономического развития требует от производителей постоянного роста и расширения производства. Но если мы с вами накупим долговечных вещей, чем тогда будут заняты производители? Не закрывать же им свои заводы. А значит – надо заставить нас покупать одни и те же товары намного чаще.

- Предпосылки для ухудшения качества товаров, конечно, есть, - уверен экономист Денис Ракша. - Этого требует и логика производства, и вообще экономическая логика. Какой сейчас главный показатель с точки зрения большой экономики? Правильно – темпы роста ВВП. Растет ВВП – значит, с точки зрения современного подхода к экономической теории, в стране все хорошо. Но такая логика требует, чтобы товаров и услуг в стране с каждым годом становилось больше.

Но как заставить людей потреблять все больше и больше? Просто так ведь никто не стремится расставаться с деньгами.

- Пути два, - продолжает Денис Ракша. - Первый – продать человеку «мечту». То есть что-то совсем новое, разрекламировать и убедить, что это ему очень нужно. Но это может работать с какой-то новой модной техникой, например, с автомобилем. Но есть масса товаров – те же поварешки, которые трудно сделать очень модными или принципиально новыми. Человек не будет покупать новую поварешку, пока не сломается старая. Значит – и это второй путь – ее надо сделать такой, чтобы она прослужила не слишком долго. Логика современной экономики состоит в том, что производство и продажи должны расширяться. А для этого нужно либо завоевывать новые рынки сбыта, например, экспортные рынки, что бывает трудно, либо продавать все больше товаров внутри страны.

Но никто не будет покупать товары – даже очень нужные – слишком часто, если они будут очень дорого стоить. Поэтому логичный шаг производителей, которые заботятся о повышении прибыльности своего производства, - максимально снижать себестоимость продукции и цены. А снизить их можно, использовав менее качественные материалы и менее продвинутые технологии. То есть мы имеем дело с уникальным явлением – техническим прогрессом наоборот.

Недолговечность – двигатель торговли Фото: Shutterstock

ЧТО БЫ ТАКОГО СДЕЛАТЬ ПЛОХОГО

Оказывается, идея намеренного ухудшения потребительских свойств товара не нова, еще в 1932 году ее описал в своей книге «Конец депрессии через планируемое устаревание» американец Бернард Лондон. По его мнению, если запретить американцам пользоваться товарами по истечении их сроков годности и обязать их утилизировать, то можно будет создать постоянный спрос на новые товары. А это поддержит рынок труда и инвестиции в производство, а значит, выведет американскую экономику из кризиса. По сути, идеи Лондона как раз и воплотились сегодня, но уже в глобальном масштабе. Правда, обошлось без запретов на использование старых вещей – искусственно укорачивают сроки годности и вообще всячески ухудшают их теперь сами производители.

6 лет назад профессор Бристольского университета Ричард Дэвис в своей статье «Почему компании делают свои товары хуже», опубликованной в журнале The Economist, приводит в пример принтеры компании IBM. В конце 1980-х годов принтер Laser Printer, который стоил в рознице 2395 долларов, печатал со скоростью десять страниц в минуту. А в 1990 году компания выпустила принтер LaserPrinter e. Он продавался по цене 1495 долларов и печатал уже вдвое медленнее.

«Новый принтер не был изготовлен из более дешевых деталей и не был собран рабочими с более низкой заработной платой. На самом деле это был оригинальный принтер, но снабженный микрочипами, которые замедляли его работу. IBM не создавала специальный недорогой принтер, они потратили время и деньги на то, чтобы сделать свой оригинальный продукт хуже», - удивлялся профессор.

О чипах, явно ухудшающих потребительские свойства товаров, рассказал «КП» и наш эксперт – мастер по ремонту техники и инженер холдинга «Клиника «Эксперт» Михаил Агеев.

- Нередко возникает такое ощущение, что разработчики специально проводят сложные расчеты, чтобы обеспечить нормальную работу стиральной машины или холодильника только в пределах гарантированного производителем срока обслуживания, - делится своими наблюдениями Михаил. - Причем это касается не только бытовой техники, но и медицинского оборудования, которое мне приходится ремонтировать. Экономия достигается не только за счет использования менее качественных материалов и более дешевых технологических решений. Сейчас техника часто напичкана электроникой, и, как мне кажется, бывает, что производители намеренно снабжают ее микроконтроллерами, запрограммированными на определенное количество включений. Например, стиральной машиной мы в среднем пользуемся три раза в неделю, значит, за 5 лет она включится 750 раз. И вот через 750 или 800 включений система генерирует отказ работы электронной начинки. Вы привезете такую технику в сервисный центр – мастер разведет руками и скажет: «Прошивка слетела, ничего не поделаешь, надо новую ставить». А новый электронный блок будет стоить как половина стиральной машины. Вы подумаете-подумаете, и решите – лучше уж купим новую.

Мастеров по ремонту техник, по словам Михаила, это очень расстраивает:

- Бывает, видишь, что все должно работать, если бы не этот программный сбой. И понимаешь, что проблема имеет явно искусственное происхождение – не будь здесь этой микросхемы, все бы работало нормально.

Стиральные машины, холодильники, автомобили — все стало менее качественным и прочным, чем было еще 10-20 лет назад Фото: Shutterstock

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Таким образом, современная экономика создает парадоксальную ситуацию. Производители денно и нощно бьются над ухудшением своих товаров. Но их задача при этом - обставить все так, чтобы низкое качество не бросалось в глаза. Впрочем, покупатель сейчас и не в состоянии быстро отличить более качественный товар от менее качественного – даже если это касается продуктов питания, не говоря уже о сложной технике. В любом производстве сейчас используется такое количество технологических решений, что разобраться во всех нюансах не под силу даже специалисту. Рядовой потребитель ориентируется зачастую на внешний вид товара и медийную репутацию бренда. Поэтому на рекламу крупные корпорации денег как раз не жалеют.

А теперь самое интересное. Оказывается, что такое положение вещей – не самый плохой вариант.

Во-первых, это расширяет ассортимент товаров, ведь производители бьются за расширение рынка сбыта своей продукции.

Во-вторых, это делает вещи более доступными для самых разных слоев населения, ведь фирмы бьются за снижение себестоимости товаров и их розничной цены. Помните, в Советском Союзе даже джинсы воспринимались как предмет роскоши, не говоря уже об автомобилях, которые могли позволить себе лишь избранные.

В-третьих, создаются новые рабочие места. Причем производство – это обычно длинная цепочка: кто-то создает запчасти и комплектующие, кто-то поставляет энергию, кто-то развозит продукцию по разным регионам, кто-то ее продает и т.п.

Словом, экономика работает, граждане – при деле, они накормлены и одеты. Или все-таки что-то не так?

НУЖНА НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Изменить ситуацию и побороться за массовое возвращение качества товаров к неким обязательным стандартам, например, государственным (то есть ГОСТам) по идее, могло бы как раз государство. Но тогда бы мы наблюдали снижение уровня производства и продаж, что шло бы в разрез с логикой современной экономики, которая трактует как успех только рост.

- Если вдруг у нас начнут производить очень хорошие ботинки, которые люди будут носить не один год, а по несколько лет, то разве кому-то объяснишь, что у вас все в порядке с потреблением товаров и экономикой? – говорит Денис Ракша. - Население ведь уже приучили к мысли, что все должно постоянно расти, а наш уровень жизни постоянно улучшаться.

Однако в нынешней ситуации качество товаров будет постоянно дрейфовать в сторону ухудшения, что может завести экономику в тупик. Но выход из него мы рано или поздно найдем, считает Денис Ракша.

- Вся смысловая парадигма перестроилась сейчас таким образом: чем больше ты покупаешь и потребляешь, тем ты якобы лучше живешь. Но ведь это не так, - уверен эксперт. - Раньше в одной и той же одежде ходили десятилетиями, и это как-то не особенно беспокоило людей, жили чем-то другим, другими ценностями.

На мой взгляд, сейчас уже наметился идеологический поворот. Не случайно на Западе активно заговорили и о разумном потреблении, о том, что нужно покупать меньше товаров, а производить – меньше и качественнее. Правда, никто пока не понимает, как развернуть идеологию экономики и связанное с ней общественное сознание. Как объяснить, что производство товаров может падать по цифрам, но экономика при этом чувствовать себя хорошо. Думаю, идея о том, что экономический рост – это абсолютное благо, скоро останется в прошлом. Может быть, в будущем мы будем считать ВВП не по количеству использованных ресурсов, а по использованным в производстве технологиям, например. Тогда закончится гонка за количеством произведенных и проданных товаров. Наступает другая эпоха, и нам нужны другие идеи и новая экономическая теория.

СЛОВО КЛАССИКУ

«Веками гордость фирм и владельцев вещей была неизносность товаров, ныне (на Западе) — оглушающая вереница все новых, новых кричащих моделей, а здоровое понятие ремонта — исчезает: едва подпорченная вещь вынужденно выбрасывается и покупается новая, — прямо напротив человеческому чувству самоограничения, прямой разврат».

Александр Солженицын. Как нам обустроить Россию? 1990 г.