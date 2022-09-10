Сколько стоит снять кино со звездами: раскрыты расценки

Светлана Иванова закончила съемки уже в четвертом сезоне медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Успешный проект — поэтому сценаристы продолжают сочинять. Фото — онлайн-кинотеатра KION

В кино и сериалах самое главное – это не звезды, на которые у продюсера хватило денег. Главное – оригинальный сценарий. Сценаристы с именем зарабатывают прилично – широкой аудитории они не знакомы в отличие от актеров и режиссеров. А вот у продюсеров и режиссеров нарасхват. Разброс цен на сценарии огромный – он зависит в первую очередь от именитости самого сценариста. А также: масштаба проекта, перспектив – если вдруг первый сезон сериала или первая часть фильма зашли, то дальше аппетиты у всех наемных сотрудников растут, так как они понимают – на их труде начинают зарабатывать деньги.

Известный продюсер и учредитель кинокомпании Валерий Федорович знает о сериальной и киноиндустрии все. Среди проектов Федоровича - «Перевал Дятлова», «Эпидемия», «Капитан Волконогов бежал», «Гоголь», «Измены», «Обычная женщина», «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения» и десятки других. Неожиданно Валерий Федорович разоткровенничался на финансовую тему в своем Telegram-канале и даже провел небольшое расследование: проанализировал расценки только успешных компаний-производителей фильмов и сериалов. Разброс цен вышел большим: когда у автора есть успешные проекты в портфолио – гонорар выше.

ФИЛЬМЫ

Валерий Федорович объяснил разницу цен: «Если авторское кино - то там будет абсолютный минимум. Если блокбастер, который берут в производство - то можете попробовать выжать максимум. Средняя цена на полные метры - от 1 миллиона до 4,5 миллиона рублей. Но нередки случаи цифр выше. Знаю о проекте, где стоимость за сценарий была 15 миллионов. Так что разброс огромный».

Павел Прилучный — один из самых востребованных сериальных актеров. Скоро на Первом канале — очередной «Мажор». На фото — Прилучный в сериале «Жизнь по вызову». Фото — кадр из сериала «Жизнь по вызову»

СЕРИАЛЫ

Дневные проекты – это истории от 50 до 100 эпизодов в год. Все цены по сериалам указаны за 1 серию (эпизод проекта), подчеркиваем – речь об известных, успешных компаниях.

Цена: сценарий день (24 минуты) - от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

Предпрайм – сериалы, которые идут с обеда и до 19 часов.

Цена: сценарий предпрайм (48 минут) - от 250 тысяч до 350 тысяч рублей.

Ситкомы – сериалы с большими перспективами, со звездами в ролях, которые идут в прайм-тайм с 19 часов. Федорович поясняет такую большую разницу цен на сценарии: «Потому что бюджет серии сильно разнится, и потому что повторяемость таких проектов сильно выше чем у драматических проектов. И если проект успешный - то авторы закономерно просят увеличить гонорар, понимая, что со второго сезона производство становится бизнесом. И продюсеры к новым аппетитам готовы».

Цена: сценарий ситком (24 мин, первый сезон) - от 150 тысяч до 450 тысяч рублей. Сценарий, ситком (24 мин, последующие сезоны) - от 600 тысяч до 800 тысяч рублей.

Драматические сериалы – здесь тоже разброс цен за эпизод зависит от масштаба проекта, то есть бюджета.

Цена: сценарий драмы (48 мин) - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей.

Цена: большие амбициозные сериалы (48 мин) - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Валерий Федорович поясняет, что нет предела гонорарам: «Знаю случаи, когда за эпизод сериала платили и больше миллиона рублей. Это все еще редкость в нашей индустрии. Думаю, таких авторов в стране не больше десятка…»

Сколько всего?

Гонораром за сценарий смета сериала не ограничивается. Расходы огромные – аренда локаций, экспедиции, техника, реквизит, костюмы, зарплата команде, постпродакшн и множество других нюансов. Средняя цена за одну серию российского сериала - от 10 миллионов рублей до 20 миллионов рублей. Конечно, бывает и немного меньше и сильно дороже. Самые дорогие проекты часто исторические – нужны роскошные костюмы, аренда дворцов и так далее. К примеру, съемки 12-серийного сериала «Великая» об Екатерине II стоили 283 миллиона 600 тысяч рублей (то есть по 23 миллиона 600 рублей за серию).

Зрителей всегда интересуют гонорары звездам – это почти 30 % проекта. Актеры первой величины могут получать по 400 или 500 тысяч рублей за съемочный день – таких актеров мало: Константин Хабенский, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков. Но и они часто делают скидку: все зависит от интересности проекта, режиссера и т.д. Средний гонорар известного артиста 200 или 300 тысяч рублей за съемочный день. Узнаваемые и востребованные звезды сериалов: Сергей Бурунов, Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Назаров, Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Александр Устюгов, Антон Хабаров, СМария Порошина, Максим Лагашкин, Павел Прилучный, Александр Петров, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Светлана Иванова. Менее раскрученные артисты снимаются по ставке от 100 до 150 тысяч рублей. Если актер дружит с режиссером или продюсером, и очень заинтересован в конкретном проекте: он может согласиться на гораздо меньший гонорар.

А как у них?

В США оригинальный сценарий полного метра стоит: от $81 тысячи до $153 тысяч. Получасовой сценарий сериала для прайм-тайм стоит - от $28 тысяч: эта сумма состоит из истории (9 тысяч) и сценария (19 тысяч). Часовой сценарий сериала для прайм-тайм стоит - от $42 тысяч: история (16 тысяч) и сценарий (27 тысяч).