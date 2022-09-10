Первый случай в истории – в Молдавии министра "придавило" дровами

Всего один день потребовался Юлиане, чтобы осознать ошибочность своего поведения

Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу сообщила, что подала заявление об отставке со своего поста по собственному желанию. Но не стала уточнять, что ей пришлось сделать это после нешуточного скандала, вызванного ее собственным бездействием.

Ни для кого не секрет, что в Молдавии сейчас самый настоящий энгергокризис. Но если в страны ЕС он только подходит и с той или иной степенью вежливости стучит в двери, то в эту республику, ставшую кандидатом в члены Евросоюза, он уже пришел и чувствует себя по-хозяйски. Денег на оплату газа нет, а потому правительство распорядилось обеспечить население дровами в первую очередь. Поручение такого рода дала аж председатель правительства Наталья Гаврилица. Сначала говорили о лимите обеспечения дровами в 3 кубометра на семью, потом приняли за основу 5, сейчас уже пошли разговоры о 10.

Но вся пикантность ситуации в том, что лес – ресурс государственный, который требует строгого учета и контроля. А потому министру Юлиане Кантараджиу было поручено создать к 1 сентября сайт, на котором граждане республики могли бы найти полную информацию о процессе закупки дров и оформить такую заявку.

Увы, но задание Юлиана провалила. Пришло первое сентября, его сменило второе, и даже после переворачивания календаря на 3 сентября ситуация не изменилась. На заседании правительства 8-го числа премьер-министр подвергла Юлиану критику за неисполнение поручения.

- Да было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что? - безмятежно и с улыбкой отреагировала Кантараджиу на вопросы журналистов об этом инциденте после заседания правительства. И была дружно подвергнута остракизму еще и со стороны молдавской общественности, возмутившейся провалом такого важного проекта по обеспечению энергобезопасности населения.

Всего один день потребовался Юлиане, чтобы осознать ошибочность своего поведения. После чего она и написала заявление. Наверное, это чуть ли не первый случай в истории, когда обычные дрова стоили места министру государства. Можно даже сказать, что ее карьера накрылась дровами.

Но гораздо интереснее в этой ситуации то, что министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну не понес никакого наказания за то, что провалил переговоры с Москвой по газу. Как не признали и своего бездействия в этом вопросе ни президент республики Майя Санду, ни премьер-министр Наталья Гаврилица, перепоручившие решение этой проблемы не самым значительным персонам в правительстве, зато сосредоточившие свои усилия на помощи Украине и проведении антироссийской политики.

В общем, если молдаванам дров на зиму не хватит, то виновный в этом уже, получается, назначен.