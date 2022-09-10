Максим Галкин отказался от заработков в России

Между тем, возможность зарабатывать в России у шоумена все-таки осталась Фото: Личный архив

О том, что собирается закрыть свое именное рекламное агентство "МГ Лаб", уехавший из России Максим Галкин рассказывал еще весной. Мол, политического подтекста в этом нет, просто бизнес встал, новые проекты не появляются. И вот на днях, 6 сентября, как выяснил сайт kp.ru, Налоговая служба ликвидировала фирму юмориста.

Больших денег на рекламе, если верить официальным документам, муж Аллы Пугачевой действительно не заработал. В 2020 году, когда агентство только появилось, его годовая прибыль составила 3,2 млн рублей. А уже в следующем году "МГ Лаб" оказался в убытках: минус 2,2 млн за год. При этом налоги, отчисления в Пенсионный фонд и прочие обязательные выплаты исчислялись сотнями тысяч - существенное бремя при отсутствии заработков. В результате, в мае-2022 Галкин, находясь в Израиле, подал заявление в ФНС о ликвидации компании, и этот процесс занял более трех месяцев.

Между тем, возможность зарабатывать в России у шоумена все-таки осталась. Так, когда Иван Ургант вышел из состава учредителей элитного агентства недвижимости, многие решили, что телеведущий рвёт все связи. Только не эксперты.

- У Ивана Урганта есть действующее ИП. Если в ближайшее время этот бизнес не будет закрыт, значит, артист пока намеревается продолжает заниматься бизнесом в России, - объяснил тогда kp.ru юрист Михаил Алексеев.

Так и вышло: Ургант никуда не уехал и в отсутствие телеэфиров продолжает вести корпоративы. У Максима Галкина история сложнее: возвращаться на родину он пока не планирует. Однако, ИП Галкин по-прежнему открыто, несмотря на то, что это удовольствие небесплатное: индивидуальные предприниматели платят пенсионные взносы - около 43 тысяч рублей в год, независимо от того, работают они или простаивают.