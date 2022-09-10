Оппозиция в Германии требует больше крови и больше энергии

Фридрих Мерц заявил, что считает нынешнее правительство страны наихудшим из возможных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава оппозиционного Христианско-Демократического Союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заявил, что считает нынешнее правительство страны наихудшим из возможных. По мнению политика, властям ФРГ надо уделить больше внимания поставкам оружия на Украину, а населению – затянуть пояса ради благой цели.

Выступая на открывшемся в пятницу съезде ХДС Мерц сказал, что федеральный канцлер Олаф Шольц не делает того, что должен и может.

– В союзе со Свободной Демократической партией и «зелеными» я смог бы выдать разрешение на экспорт 100 бронетранспортеров Marder в Украину, – убежден Мерц.

А тем, кто протестует против поддержки оружием киевского режима и жалуется на ухудшение жизни, политик напомнил, что вся Германия должна быть готова заплатить высокую цену за защиту своих принципов.

После критики Шольца Мерц переключился на главу Министерства экономики Германии Роберта Хабека и обвинил министра в полной неосведомленности в происходящем.

Мерц уверен, что на сегодняшний день Германии необходимо использовать все возможные ресурсы, включая бурый уголь, атомную энергетику, возобновляемые источники и биомассу.

Критикуя Хабека, лидер ХДС заявил, что на сегодняшний день ФРГ находится не в том положении, чтобы позволить себе тратить время на стажировку неопытного министра экономики.