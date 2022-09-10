Германова не выходит из амплуа клоунессы, а Лаврова-Глинка сменит легкомысленный костюм: стилист оценила наряды актрис после летнего отдыха

Ксения Утехина. Читайте о ее стиле ниже. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Почти во всех московских театрах прошли сборы труппы. Только на первый взгляд, сбор труппы – обыденное ритуальное мероприятие, где объявляются планы на сезон.

На самом деле, встреча коллектива после летнего отпуска всегда проходит под знаком: «и на людей посмотреть и себя показать». Кто-то нежился на Мальдивах, а кто-то в поте лица зарабатывал трудовую копеечку на съемках. На сбор труппы актрисы приходят при полном параде: с маникюром, прической, в нарядном платье. Конечно, не как на красную дорожку кинофестиваля. Но близко. Мы попросили оценить наряды звёзд стилиста Викторию Боровскую.

Похоже, актриса Евдокия Германова и в жизни не выходит из амплуа клоунессы. Она одевается ярко, броско. С другой стороны, такой миниатюрной, худенькой женщине, как Евдокия, такой стиль одежды подходит лучше всего. Всегда - в центре внимания.

Евдокия Германова. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Комментарий стилиста:

Видно, что Евдокия Германова тщательно продумала свой образ. Она точна в деталях: цвет губной помады совпадает в цветом оправы на очках. Для выдержанного в красно-синей гамме костюма не хватает яркого маникюра. И педикюра, если уж идти до конца и надевать в холодный сентябрь туфли с открытьм мысом.

Марина Зудина не может отказаться от образа молоденькой женщины. В последние годы Зудина предпочитает молодежный стиль одежды.

Марина Зудина. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Комментарий стилиста:

Стиль одежды Марины Зудиной – это гламурный кэжуал, дорогие брендовые вещи и при этом легкомысленный вид. Этот стиль выбирают многие женщины. Но с ним надо быть аккуратной. Дьявол, как известно, кроется в деталях. Важно не переборщить с кружевом, бархатом, «змеиной кожей». Иначе, даже брендовые вещи будут выглядеть как будто с рынка «Садовод».

22-летняя актриса Театра Олега Табакова Ксения Утехина «презентовала» себя на сцене в алом платье. Дебют Ксении на сцене ТОТ состоялся в сентябре 2017 года, когда она сыграла одну из ролей в спектакле Александра Марина «Мадонна с цветком».

Комментарий стилиста:

Любой наряд на красивой стройной девушке смотрится эффектно. Ксения правильно выбрала красное платье, чтобы еще больше привлечь к себе внимание. Придраться не к чему: и туфли, и прическа – все на девушке гармонично.

Прима Театра им.Вахтангова Людмила Максакова на сбор труппы пришла вся в белом. Людмила Васильевна всегда слыла большой модницей. Её стиль– дорого-богато.

Людмила Максакова. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Комментарий стилиста:

Людмила Максакова – женщина со вкусом. Зрелым женщинам больше подходят однотонные наряды. Никаких геометрических или цветочных рисунков. Максакова правильно выбрала белый: он ей идет. И «вся в белом» – в центре внимания. С такой прекрасной фигурой брючный костюм уместен.

Актриса Ольга Тумайкина в этом году появилась на сборе труппы в элегантном бирюзовом брючном костюме.

Ольга Тумайкина. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Комментарий стилиста:

Если есть необходимость скрыть какие-то нюансы фигуры, то широкие, яркие брюки и свободный пиджак – лучшее решение. Особенно «под каблуки». В бирюзовом костюме Ольга Тумайкина выглядит элегантно и стильно.

Три девицы под окном: актрисы Ксения Лаврова-Глинка, Ольга Воронина и Светлана Колпакова.

Сбор труппы в МХТ им.Чехова прошел 2 сентября, а на следующий день стало известно: актриса Ксения Лаврова-Глинка назначена министром культуры Тверской области. И скоро сменит легкомысленный наряд примы Художественного театра на строгий чиновничий костюм.

Актрисы Ксения Лаврова-Глинка, Ольга Воронина и Светлана Колпакова (слева направо). Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Комментарий стилиста:

Времена сейчас демократичные в отношении дресс-кода. И все же для совещаний у губернатора Ксении придется приобрести несколько деловых костюмов.

Ее коллеге актрисе Светлане Колпаковой я бы посоветовала не надевать тонкий пояс под теплое платье, если только она специально не хочет подчеркнуть очевидные достоинства своей фигуры.