Отверженная Меган Маркл ослушалась раздавленного горем свекора-короля

Принцы Уильям и Гарри вместе с женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые за долгое время появились вместе. Фото: REUTERS

Принцы Уильям и Гарри вместе с женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые за долгое время появились вместе. Горе и скорбь по умершей Елизавете II объединило братьев и их избранниц.

Принцы Уильям и Гарри вместе с женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли к публике и осмотрели цветы, оставленные у ворот Виндзорского замка в память об умершей Елизавете II. Они также пообщались с горюющими британцами.

Герцогиня Кэтрин, которая после смерти королевы официально стала принцессой Уэльской, еле держалась, чтобы не начать рыдать на людях. Жена принца Уильяма прятала заплаканные глаза. Однако по выражению ее лица можно догадаться, что она тяжело переживает утрату. Многие отметили, что Кейт прежде ни разу не появлялась на публике в настолько подавленном состоянии.

Принцы Уильям и Гарри вместе с женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли к публике и осмотрели цветы, оставленные у ворот Виндзорского замка в память об умершей Елизавете II. Фото: REUTERS

Маркл тоже выглядит не лучшем образом. Она присоединилась к королевской семье несмотря на все слухи и запрет свекора-короля. Ранее появилась информация о том, что Карл III просил невестку не присутствовать на траурных церемониях, посвященных почившей королеве.

В своем обращении к нации монарх так высказался в адрес своего беглого младшего сына и его супруги-актрисы: "Я хочу выразить свою любовь к Гарри и Меган, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей". Карл III не использовал титул герцогов Сассекских, говоря о бунтаре-сыне и невестке.

Стоит отметить, что принц Гарри в день смерти своей бабушки последним приехал в замок Балморал, где скончалась королева. Он не успел проститься с родным ему человеком и сильно горюет.

Фото: REUTERS

Как сообщали инсайдеры, Гарри, узнав о трагическом событии, намеревался вместе с женой отправиться в Балморал. Однако отец не захотел видеть невестку. "Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильно или неуместно находиться в Балморале в такое глубоко печальное время", - цитирует инсайдера The Sun.

В итоге Гарри отказали в посадке на борт авиалайнера с другими членами семьи. При этом принцы Уильям, Эдуард и Эндрю отправились в Шотландию на воздушном судне ВВС Великобритании.

Напомним, отношения между своенравной парой и королевской семьей накалились давно. Решение Гарри и Меган переехать в США вызвало раскол. Незадолго до смерти королевы 41-летняя Меган заявила, что не хочет поддерживать связь с Чарльзом.