Военная спецоперация на Украине 11 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года.

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки войск. Как отметили в ведомстве, группировка проявила мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению техники Вооруженных сил Украины.

В Министерстве обороны России объяснили решение перегруппировать войска из Балаклеи и Изюма в Харьковской области. Как заявили в ведомстве, это было сделано для усиления наступления на Донецком направлении.

Вооруженные силы России борются на Украине не только за освобождение жителей Донбасса от произвола киевского режима, но и за будущее своей страны, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Как отметил Кадыров, российские власти в течение многих лет предупреждали, что «угрожать и гарцевать» у границ силами НАТО не нужно. Россия, подчеркнул он, не собиралась смотреть, как над ней «размещают дамоклов меч».

Вооруженные силы России поразили штаб Национальной гвардии Украины и пункты дисклокации батальона «Кракен» в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.