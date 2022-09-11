Единый день голосования в России 11 сентября 2022: Прямая онлайн-трансляция выборов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году Единый день голосования по всей стране выпал на 11 сентября. Сколько продлятся выборы, каждый регион (их в выборах участвует 82) решает самостоятельно — от одного до трех дней. Воскресенье - последний день трехдневного выборного марафона. Сайт KP.RU в онлайн-режиме ведет прямую онлайн-трансляция выборов 11 сентября 2022 года.

Выборами в 2022 году в России охвачены 82 российских региона из 85. В 14 регионах выбирают губернаторов. В 6 - заксобрания, в 12 региональных столицах — горсоветы, в 5 городах — муниципальные советы. В том числе — в Москве.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Выбор в онлайн-формате можно будет сделать с 8 часов 9 сентября до 20 часов 11 сентября. Регионов, где избиратели смогут проголосовать удаленно на федеральном портале vybory.gov.ru или на московском elec.mos.ru— всего 8. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская, Ярославская области и Москва.

Пока выборы идут без больших нарушений и скандалов, но в первый же день голосования в России были успешно пресечены попытки атак из-за границы на сайт Центрального избирательного комитета (ЦИК) и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).