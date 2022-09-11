Герой спецоперации «Z» ефрейтор Дон одним выстрелом сбил две воздушных цели

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Военной науке должно учиться на войне, каждый театр войны есть театр новый», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А о своих победах русский полководец говорил так: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство».

ВЫЖИГАЕТ ОГНЕМ ПОЗИЦИИ

Лейтенант Сергей Савельев

Лейтенант Сергей САВЕЛЬЕВ Фото: Минобороны РФ

«Начальник расчета самоходной пусковой установки лейтенант Сергей Савельев действуя в составе расчета, нанес поражение пункту дислокации националистических формирований. Благодаря проявленной смелости, отваге профессионализму лейтенанта Сергея Савельева, было нанесено значительное поражение противнику на одном из ключевых направлений. Мужество, героизм и высокий профессионализм подразделения лейтенанта Сергея Савельева, способствовали сдерживанию наступления националистов и дальнейшему успешному продвижению подразделений Вооруженных Сил России вглубь обороны националистов».

ПОДАВЛЯЕТ АРТИЛЛЕРИЮ ВРАГА

Подполковник Дмитрий Соловьев

Подполковник Дмитрий СОЛОВЬЕВ Фото: Минобороны РФ

«Подполковник Дмитрий Соловьев возглавляя батальонно-тактическую группу, одним из первых вступил в боестолкновение в районе одного из населенных пунктов.

Проявляя мужество и героизм, вел бой с превосходящим по силам противником до прибытия основных сил, уничтожив при этом 4 огневые точки и две бронемашины националистов. Продолжив бой, грамотно управлял действиями группы, выдавал целеуказания для подавления артиллерии противника, что позволило выполнить боевую задачу по овладению назначенным рубежом. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, подполковник Дмитрий Соловьев награжден орденом Мужества».

СТОИТ НА СТРАЖЕ НЕБА

Ефрейтор Владислав Дон

Ефрейтор Владислав ДОН Фото: Минобороны РФ

«Оператор зенитного ракетного расчета ефрейтор Владислав Дон действовал в составе зенитного ракетного расчета по уничтожению средств воздушного нападения противника. В составе расчета выполнил задачу по уничтожению двух воздушных целей противника. Смелые и решительные действия ефрейтора Владислава Дона не позволили националистам нанести удары с воздуха по живой силе и технике наших подразделений».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны продемонстрировало видеокадры боевой работы расчетов САУ 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки войск, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Командир самоходной артиллерийской батареи Сергей во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БЛА с боевым охранением. По уточненным координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» и личный состав из состава боевого охранения», - комментируют в Минобороны России.

Также за последнее время артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» под командованием Сергея уничтожено 6 единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.