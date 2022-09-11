Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 11 сентября 2022 года: ВВП Украины рекордно падает второй квартал подряд, 8 тысяч неудачников не смогли покинуть Незалежную, а в Польше за гривны теперь дают не злотые, а в морду

В Лейпциге жители вышли на манифестацию с требованиями открыть "Северный поток - 2" из-за роста цен на энергоносители. Фото: REUTERS

У ВВП УКРАИНЫ РЕКОРДНЫЙ ПАДЕЖ

По сообщению агентства Bloomberg во втором квартале нынешнего года на Украине зафиксировано рекордное падение ВВП в годовом исчислении. Этот показатель буквально рухнул на 37%. Причем, наблюдаемая сейчас западными экспертами картина показывает, что проблемы только усугубляются.

- После 15-процентного падения ВВП в первом квартале крах экономики в период с апреля по июнь обнажил разрушения, вызванные конфликтом, в результате которого пятая часть страны была утеряна, ключевые экспортные секторы задушены, а правительство испытывает трудности для финансирования военных действий, - говорится в сообщении агентства.

Но мы-то с вами знаем, что это еще не финиш. Потому что есть еще и третий квартал, на финишной прямой этого временного интервала. А за ним еще будет и четвертый. Так что, падать есть еще куда.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ НЕУДАЧНИКОВ

Госпогранслужба Украины официально отчиталась о результатах своей деятельности с начала российской специальной военной операции (СВО). По данным украинских пограничников, с 24 февраля более 8 тысяч военнообязанных мужчин пытались покинуть Украину. Причем, свыше половины из них (5,6 тысячи) делали это за пределами пунктов пропуска.

Некоторые из "бегунков" при их задержании пытались решить проблему выезда с помощью взяток. Всего зафиксированы 245 таких попыток, общая сумма предложенных пограничникам сумм – 3,8 миллиона гривен

Ну, здесь речь идет только о тех, кто не сумел сбежать, или у кого пограничники мзду не взяли. Реальные цифры намного, намного больше.

УКРАИНА СЧИТАЕТ РЕПАРАЦИИ

Министерство юстиции Незалежной занято очень важными делами – подсчитывает будущие поступления от России, которые будут оформлены в виде репараций. Министр юстиции Денис Малюська (это фамилия такая) заявил в интервью западным журналистам, что Киев рассчитывает получить от РФ в качестве репараций не менее 300 млрд. долларов.

А его заместитель по фамилии Мудрая готовится к практическим шагам и в сентябре, как пишет влиятельное издание Politico, должна посетить столицы США и стран Евросоюза, чтобы убедить власти конфисковать активы гшраждан России, в отношении которых введены санкции. Впрочем, Мудрая считает, что этот план столкнется с юридическими препятствиями и вряд ли станет реальностью в ближайшее время.

- Была интересная дискуссия, нас выслушали с достаточно большим интересом, и хотя они высказались за то, чтобы за зверства в принципе платила Россия, остаются юридические вопросы, связанные с суверенной неприкосновенностью. Но, по крайней мере, они начнут об этом думать, - заявила Мудрая. С учетом того, что впервые об этом в Киеве заговорили еще весной, неизвестной насколько Мудрая мудра, но совершенно точно, что она не дура.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ДЛЯ "БЕЛЫХ"

Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия. Согласно другой рекомендации того же органа Евросовета, странам ЕС следует более внимательно присматриваться к россиянам и "в случае угрозы безопасности" отказывать в выдаче виз или даже аннулировать уже выданные.

Права человека? Какие права человека? Сказано же было, что посещение ЕС – это привилегия.

Более того, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на запрос депутата Европарламента Ману Пинеды о нарушениях прав русскоязычных в Латвии, официально заявил, что Еврокомиссия не считает нужным расследовать факты нарушения прав этой группы населения. Причем, в стране, которая является членом Евросоюза.

Зато у нас есть привилегия жить зимой в тепле и мыться горячей водой столько, сколько вздумается. Посмотрим, у кого привилегии круче.

ГРИВНА В ПОЛЬШЕ УЖЕ НЕ ПЛЯШЕТ

С пятницы 9-го сентября в Польше официально прекращен обмен украинской гривны на местные злотые и любую другую валюту. Хорошо, хоть объявили за несколько дней.

- Narodowy Bank Polski по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что завершается обмен украинской гривны на польский злотый, доступный для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей закупки организационными подразделениями PKO Bank Polski станет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года, - сообщил Нацбанк Польши, тем самым прекратив действие соглашения между ним и НБУ от 18 марта.

Теперь за гривны в Польше, как когда-то, как говорилось в советском анекдоте про рубли, будут давать не деньги, а в морду.

УКРАИНА ЗА США ГЛОТКУ СЕБЕ ПЕРЕГРЫЗЕТ

Министр обороны Алексей Резников объявил, что ленд-лиз для Украины оздоровит экономику США и, в частности, военно-промышленный комплекс. Предельно честно, и стало совершенно ясно, что Украина тут сама сбоку припека.

Он же объяснил, что На Западе еще не приняли решения по поставкам Украине натовских танков и самолетов. Одна из причин - там опасаются попадания "чувствительных технологий" в руки россиян. Про две другие причины – отсутствие обученных экипажей и пилотов для полетов на современных боевых самолетах он публику не просветил. Как обошел стороной и третью проблему – исчезновение поставленных вооружений на "черном рынке" оружия.

Нет, загнать втихую Ф-16, например, гораздо труднее, чем гранатомет и даже танк, но украинцы – удивительно талантливый народ в плане стырить и продать.

РАЗ ХИЩЕНИЕ, ДВА ХИЩЕНИЕ

На Украине вскрыли новые хищения, которые касаются продажи автомобилей, поставленных ВСУ в рамках гуманитарной помощи. Это уже приобрело такой масштаб и размах, что Зеленский даже провел по этому поводу специальное совещание с главой МВД Денисом Монастырским и начальником Национальной полиции Игорем Клименко.

- К сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких – дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни. Провел сегодня встречу по этому поводу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами, - отчитался Зеленский по итогам совещания.

По данным Нацполиции Украины, с конца февраля в стране зарегистрировано 404 случая продажи помощи для ВСУ, предъявлены обвинения 79 гражданам в рамках уголовных производств.

И это не может не радовать. Чем больше украдут волонтеры и мошенники, тем меньше достанется ВСУ.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- The Telegraph сообщил, что страны Евросоюза отказались от идеи ввести потолок цен на газ из-за предупреждения Владимира Путина прекратить в таком случае его поставки полностью. Остатки инстинкта самосохранения восстали против декларирования "поддержки демократии".

- Заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, сообщил, что в 2023 году в стране не планируют поднимать минимальную заработную плату и оставят ее на уровне декабря 2021 года, то есть 6500 гривен. Если еще будет откуда их брать.

- Bloomberg со ссылкой на расчеты Goldman Sachs сообщило, что если Россия не пустит газ по «Северному потоку», то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование потребления.

- По данным МИД Эстонии, в России осталось всего пять эстонских дипломатов. Но есть вопрос – зачем эстонцам так много дипломатов в России?