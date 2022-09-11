«Просто какой-то ужас»: Гузеева пожаловалась на проблемы из-за съемок «Голоса»

Лариса Гузеева. Фото: соцсети.

Лариса Гузеева с недавних пор сменила телешоу. Ее программу «Давай поженимся!» сняли с эфира, однако актриса получила предложение стать ведущей музыкального телепроекта «Голос 60+» вместо ушедшего в отпуск Дмитрия Нагиева. Гузеева с энтузиазмом приняла это приглашение и впряглась в работу. Однако участие в «Голосе» обернулось для нее серьезными проблемами со здоровьем. Телеведущая рассказала в соцсетях, что безумно устает после съемок программы.

Лариса призналась, что буквально мучается из-за неудобной обуви на высоких каблуках. Актриса выложила на своей странице видеоролик с сеансом массажа. В видео массажист тщательно разминает ей ступни.

«Миша реанимирует после вчерашней съемки. Просто какой-то ужас. Почему нельзя в кроссовках все время работать?» – пожаловалась телеведущая.

К слову, поклонники неоднозначно восприняли переход телеведущей на новое место. Недавно появились слухи, что Гузееву якобы хотят поменять на другого ведущего из-за недовольства зрителей. Однако эти слухи не подтвердились.

Ранее Лариса поделилась своими впечатлениями от съемок в телешоу «Голос 60+». Гузеева призналась, что страшно переживает, поэтому съемки даются ей непросто. Она постоянно сравнивает себя с предшественником, и ей кажется, что она подводит команду.

Актриса рассказала, что из-за стресса на съемочной площадке она находится в «полуобморочном состоянии». Впрочем, по словам Ларисы, она волнуется перед каждым ответственным проектом и всегда жалеет, что согласилась вести очередное телешоу.

- Я в полуобморочном состоянии … Куда бы меня ни приглашали, я думаю: «Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!» Потому что я «психическая», в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила, - рассказала Гузеева в интервью Первому каналу.

Дмитрий Нагиев 10 лет был бессменным ведущим шоу «Голос». Сейчас он решил взять творческий отпуск. Известно, что актер не будет участвовать в съемках как минимум один сезон. Гонорар заменившей его Гузеевой за работу в шоу «Голос 60+» составит около 2 миллионов рублей в месяц. При этом зарплата актрисы в проекте «Давай поженимся!» была в два раза меньше. В пятом сезоне «Голоса 60+» звездными наставниками стали Валерий Сюткин, Елена Ваенга, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Лариса ведет шоу и общается в кадре с конкурсантами и с поддерживающими их близкими.