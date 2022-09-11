В Британии королевским пчелам сообщили о смерти Елизаветы II

В Британии издревле считается, что если после смерти хозяина не выполнить данный ритуал, то пчелы могут улететь Фото: EAST NEWS

В ульи, расположенные на территории Букингемского дворца и вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус пришла скорбная весть – пчелам сообщили о смерти их хозяйки королевы Великобритании Елизаветы II.

Печальную новость насекомым прошептал 79-летний королевский пчеловод Джон Чеппел.

Согласно традиции, он обернул несколько ульев траурными лентами, а затем шепотом произнес ритуальную фразу.

– Ваш господин умер, но улетать не надо. Новый господин будет к вам добр, – известил насекомых Чеппел, предварительно постучав в каждый улей.

В Британии издревле считается, что если после смерти хозяина не выполнить данный ритуал, то пчелы могут улететь, перестать приносить мед, а то и вовсе погибнуть.

Теперь же в королевской семье с медом будет полный порядок, ведь все формальности соблюдены, и пчелы могут с чистой совестью работать на нового хозяина.

– Для меня самого было огромной честью помогать королеве [с уходом за пчелами], и я надеюсь, что теперь смогу делать то же для короля, – рассказал королевский пчеловод после выполнения важной миссии.