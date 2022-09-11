Незрячий программист устроился на работу в Microsoft

На подготовку в личному собеседованию Медликотт потратил целый месяц

Американец Кросби Медликотт, потерявший зрение в результате наследственного заболевания, устроился на работу в корпорацию Microsoft, обставив свое интервью так, что никому и в голову не пришло, что он слепой.

По словам Медликотта, проблемы со зрением преследовали его с самого детства, однако, нося очки с толстенными линзами, особого дискомфорта он не испытывал. С возрастом все стало только хуже, и к 30 годам мужчина полностью ослеп.

Справиться с навалившимся горем помогли специалисты по слабовидению, которые научили мужчину передвигаться и ориентироваться в пространстве.

После того, как с первыми проблемами было покончено, Медликотт решил устроиться на работу и заполнил заявку на получение должности технического специалиста в Microsoft. Поскольку в анкете не было ни одного вопроса про зрение, врать мужчине не пришлось.

На подготовку в личному собеседованию Медликотт потратил целый месяц: он не только создал презентацию в PowerPoint, но и полностью изучил порядок и расположение буквально каждого слова и диаграммы на слайдах. Для этого ему пришлось просить друзей и своих домашних помочь ему ориентироваться.

На собеседование он прибыл на два часа раньше запланированного времени, потратил их на изучение пространства, в котором ему придется выступать – изучал расположение мебели в комнате, а также маршрут от компьютера до экрана, на котором демонстрировались слайды презентации.

– В течение следующих двух часов я создавал пространство, в котором мне было бы комфортно выступать, – передвигал стулья, тренировался стоять и ходить к экрану во время презентации, подключил компьютер, чтобы убедиться, что все работает правильно, и убрал все на полу, чтобы не споткнуться, – рассказал мужчина журналистам.

Все три раунда интервью прошло безупречно, и Медликотт получил работу. Вскоре ему перезвонил его непосредственный начальник и пригласил на встречу с другими сотрудниками. В ходе разговора шеф сказал мужчине, что ему необходимо найти одного из своих новых коллег и подробно описал его.

Лишь тут Медликотт убедился, что его босс даже не заподозрил, что у него проблемы со зрением.

– «Я слепой», – прямо сказал я ему по телефону. Мне было неловко ставить его в неудобное положение, из-за которого он мог чувствовать себя некомфортно, но я должен был сказать ему, – поделился мужчина.

Руководитель был потрясен, но заявил, что это не имеет никакого значения, а после даже принял активное участие в продвижении и обучении подчиненного.

– Моя инвалидность не повлияла на мою карьеру. На этом пути были трудности, но я не позволил им сбить меня с толку, и четыре года спустя я все еще работаю в Microsoft, – подытожил Медликотт.