В американской столице из-за наплыва нелегалов объявили чрезвычайное положение

Власти Вашингтона и местные некоммерческие организации округа прикладывают усилия к размещению прибывающих, но этого оказывается явно недостаточно Фото: REUTERS

Мэр американского округа Колумбия, в котором расположена столица США, Вашингтон, Мюриэл Боузер приняла решение о введении режима чрезвычайного положения. Она также обратилась к Национальной гвардии с просьбой помочь в обеспечении защиты населения в условиях неконтролируемого наплыва в город нелегалов, прибывающих с южных границ США.

Власти Вашингтона и местные некоммерческие организации округа прикладывают усилия к размещению прибывающих, но этого оказывается явно недостаточно. Даже несмотря на вливание $10 миллионов, направленных на организацию нового управления по делам иммигрантов.

Ранее Боузер раскритиковала губернаторов Аризоны и Техаса – штатов, через которые с апреля в столицу США доставили без малого 10 тысяч просителей убежища, в надежде привлечь внимание федеральных властей к решению вопроса с иммиграцией. По ее мнению, эти губернаторы напрямую способствовали развитию гуманитарного кризиса.

Также Боузер высказала свое недовольство действиями администрации Байдена, которая на уровне руководства страны продолжает игнорировать проблему и отклонило ее просьбу об отправке Нацгвардии для оказания помощи.

– Мы также призываем федеральное правительство помогать просителям убежища способами, аналогичными, созданным для афганских и украинских беженцев, – заявила мэр.