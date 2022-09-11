Эксперты: Пришло время сделать рывок в судостроении

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Судостроение – ключевая отрасль развития экономики в России в целом и на Дальнем Востоке в частности (см. «Только цифры»). А это значит, что развитие дальневосточных регионов в качестве промышленного кластера позволит строить и обслуживать суда и морскую технику в бОльших объемах нежели прежде, учитывая местную инфраструктуру (см. «Список предприятий»).

Среди актуальных задач эксперты выделяют прежде всего создание крупнотоннажных судов для обеспечения грузопотока в акватории Северного морского пути, а также рыбопромысловых и краболовных судов. Что касается среднетоннажных и малотоннажных судов, то в этом направлении работа была отлажена еще в прошлые годы.

Однако развитие судостроительной промышленности невозможно без мер государственной поддержки, без привлечения инвесторов.

Какие шаги следует предпринять для наращивания производственных мощностей предприятий? Каким образом будут решаться существующие проблемные вопросы в обеспечении технологического суверенитета судостроительной промышленности? Эти вопросы обсудили участники сессии ВЭФ «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение».

Откровенный разговор начался с того, что антироссийские санкции не обошли стороной наше кораблестроение.

- Они явственно показали слабые места, уровень импортозависимости в производстве от иностранного комплектующего оборудования, - подчеркнул модератор сессии заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике Константин Долгов. – И теперь перед нами стоит задача - реализовать долгосрочные планы по созданию и производству собственных высокотехнологичных узлов и компонентов.

Генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих дополнил сенатора тем, что нынешнее время – самый подходящий момент, чтобы сделать рывок в судостроении.

- На долю нашей компании приходится более 70% процентов судостроительных заказов, - привел пример Дитрих. - А за всю 20-летнюю историю компания заказала более 150 пароходов на отечественных верфях. Из них 90 уже сданы заказчикам, 70 - в постройке. Из них 40 были заказаны в прошлом году.

К слову, о заказах. Есть в судостроении одна проблема. Это определение потребностей заказчиков судов. Речь не идет о делах нынешних, а о дальнейшей перспективе.

- По сводному плану заказов гражданских судов и морской техники мы определили потребности до 2035 года. – рассказал на сессии статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. – И до недавнего времени нужда была в чуть более 1000 судов. Однако в последнее время было заявлено о необходимости строительства дополнительной техники, в том числе и для Северного морского пути. В итоге, около 1500 судов до 2035 года мы должны построить на своих верфях. Из них самая большая проблема - крупнотоннажные суда. Основной объем заказов будет проходить по лизинговой программе: это 60% средств Фонда национального финансового благосостояния и 40% - привлеченные средства. Всего программой предусмотрено 480 млрд рублей. Да, деньги немалые. Но если хотим строить суда сами, другого выхода нет. Нам необходимо существенно вкладываться в российское судостроение и модернизацию верфей.

Разумеется, Виктор Евтухов прав. Но стоит отметить, что в регионах работа уже идет и контракты выполняются в срок и качественно. В частности, об этом рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- В нашем регионе расположены две ключевые верфи, - начал он. – Амурский судостроительный завод и Хабаровский судостроительный завод. Мы придерживаемся тезиса: где ловим, там и строим. И это оправдано, т.к. самый большой рыбопромысловый флот находится на Дальнем Востоке. Однако есть одна существенная проблема, которая ставит под угрозу конкурентоспособность выпускаемой продукции. Это финансовая нагрузка предприятий. Северные надбавки, социальный пакет, проезд к месту отдыха, компенсируемый за счет работодателя. Правительство обещало нас поддержать.

Еще одну проблему судостроителей обозначил руководитель ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» Сергей Целуйко. Он пояснил, что строительство верфи для крупнотоннажных судов идет несмотря на все трудности. Уже запущены цеха первой очереди, возводятся цеха второй очереди, был спущен на воду первый газовоз. Но в производстве явно не хватает двигателей.

- Мы столкнулись с тем, что в России двигатели мощностью 15 тысяч мегаВатт никто не производит, - пояснил Целуйко. – Кроме того, нет ни одного предприятия, производящее двухтопливные двигатели, которые могли бы быть заменой.

Председатель правления, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов со своей стороны указал на нехватку кадров для судостроительной отрасли.

- Люди в нашем бизнесе – это главное, - подчеркнул он. – Можно найти сотни миллиардов рублей, но если не будет грамотных специалистов и правильных рабочих рук, ничего не получится. Качественный сварщик на сегодня дороже золота.

Кроме того, Алексей Рахманов отметил, что горизонт развития отрасли до 2035 года – мелковат. Нужно быть дальновиднее, чтобы наша продукция была конкурентоспособной на международном рынке. И добиться этого можно, по примеру таких стран как Япония и Южная Корея, только с помощью господдержки.

Один из способ господдержки указал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Денис Кравченко. Это обнуление НДС в части строительства и реализации судов. Соответствующая модель уже отправлена на рассмотрение.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1/6 предприятий отрасли судостроения и судоремонта находятся на Дальнем Востоке. Это:

17% - по количеству предприятий судостроительной промышленности,

11% - по численности работников,

8% - по объему производства.

25 проектов отрасли судостроения на текущий момент реализуются с государственной и инфраструктурной поддержкой на территории Дальнего Востока.

68% от общего объема инвестиций уже перечислено - 175 млрд рублей от запланированных 257.

Почти 16 тысяч рабочих мест создано от запланированных 20 тысяч.

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ

АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (г. Владивосток),

ООО «ССК „Звезда“» (г. Большой камень),

АО «Восточная верфь» (г. Владивосток),

ПАО «Амурский судостроительный завод» (г. Комсомольск-на-Амуре),

АО «Хабаровский судостроительный завод» (г. Хабаровск),

АО «Находкинский судоремонтный завод» (г. Находка),

ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (г. Находка),

АО «Северо-Восточный ремонтный центр» (г. Вилючинск)