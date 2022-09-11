Сможет ли Дальний Восток сам себя прокормить и как этого добиться

Фото фонда Росконгресс

Природные и климатические условия регионов Дальнего Востока позволяют производить почти все виды сельскохозяйственной продукции. Но сейчас этого не происходит. С какими главными проблемами сталкивается регион? Какие меры поддержки сельского хозяйства необходимы? Что нужно сделать для того, чтобы Дальний Восток смог сам себя прокормить? Эти и другие вопросы обсуждали на сессии «Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь», которая прошла на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Сельское хозяйство России в последние годы показывает устойчивый рост. Более того, этот рост продолжается даже на фоне санкций. Об этом заявил, выступая на сессии, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. По его словам, сельское хозяйство по-прежнему вызывает интерес у инвесторов. Правда, что касается развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке, то оно по-прежнему серьезно отстает от Центральной России.

Как отметил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, необходимо добиться самообеспеченности Дальнего Востока. И современные технологии способны в этом помочь.

- Мы видим по статистике Росстата, что обеспеченность Дальнего Востока по некоторым позициям в два раза меньше, чем в среднем по России. В принципе Дальний Восток может прокормить себя сам. Нужно выбрать отрасли и культуры, которые нужно развивать и принять соответствующие решения, - отметил Анатолий Бобраков.

В министерстве сельского хозяйства с этим согласны.

- В целом технологии, агротехнологии, сортовой арсенал позволяют нам уже сегодня достаточно серьезно говорить о максимальном самообеспечении Дальневосточного федерального округа собственной продукцией. У науки уже есть определенный задел. Мы научились работать с агротехнологиями, мы научились проводить необходимые агротехнологические работы в оптимально короткие сроки, — отметил Андрей Разин.

В то же время, развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке по целому ряду причин намного сложнее, чем в Центральной России.

- Если мы возьмем, что одно скотоместо в Центральной России стоит 100 рублей и инвестор получает компенсацию в размере 25%, то у него остается 75%. А если это происходит на Дальнем Востоке, то у него базовая цена 140 и 25% компенсации не приближают его, не ставят в равные условия с сельхозпроизводителями центральной России, — рассказал Анатолий Бобраков.

Если говорить о продовольственном обеспечении Дальнего Востока, то главная проблема возникает с продукцией, у которой короткий срок хранения. Именно ее на Дальнем Востоке не хватает. Спрос на такую продукцию сейчас значительно превышает предложение. А значит, это направление может быть перспективным.

- С точки зрения предложения необходимо делать упор, прежде всего, на категорию «фреш». Если мы учитываем большую территориальную разбросанность, низкую плотность населения, вопрос, как обеспечить население свежей продукцией, становится ключевым, - отметил гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

Он отметил, что на Дальнем Востоке необходимо создавать собственную сырьевую базу и развивать небольшую переработку.

Среди минусов, которые есть на Дальнем Востоке, Артем Белов назвал достаточно серьезный уровень издержек, который сильно отличается от того, что, например, происходит в Центральной России.

- Этому есть ряд причин логистических, инфраструктурных, природно-климатических, - отметил он.

- Все, что касается свежести продукции с коротким сроком годности, здесь у нас большой рынок и непаханое поле. Именно в категории «фреш» мы видим громадный потенциал для роста, наверное, на 70% и, возможно, больше, — отметил основатель «Самбери» Юрий Егоров.

Что касается создания на Дальнем Востоке больших производств муки, макарон и круп, то, по мнению участников рынка, это будет нерентабельно. Хотя Дальний Восток и занимает 40% всей территории России, в макрорегионе проживает всего лишь 5% населения.

Участники дискуссии также отметили, что на Дальнем Востоке отмечается нехватка кормовой базы и мощностей хранения. Это серьезные проблемы, и их решение требует комплексного подхода. Как отметил заместитель генерального директора «ЭкоНива-АПК Холдинг» Михаил Матвеенко, бизнесу очень важна и кормовая база — либо местная, либо логистически доступная, и важна ситуация со сбытом.

- Сейчас фермеры то, что они произведут, могут хранить, может быть, до конца зимы, — не больше. После этого наступают голодные времена или времена китайских производителей. Наши фермеры производят очень качественную, хорошую продукцию, но хранить ее у них никак не получается, — подтвердил Юрий Егоров.

Как отметил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, наиболее перспективно привлекать инвестиции в логистику и в строительство торгово-логистических центров.

- Для нашей отрасли Китай является ключевым рынком в части экспорта. Если в позапрошлом году это была примерно половина всего экспорта мяса птицы, в прошлом — уже меньше, но тем не менее объемы в части экспорта прирастают, у нас есть реально уникальнейший конкурентоспособный фактор. У нас есть прямые переходы, мы уже можем не зависеть ни от Казахстана, ни от Монголии, - заметил Сергей Лахтюхов.

Как рассказал Анатолий Бобраков, в течение месяца после проведения Восточного экономического форума в правительство будут представлены предложения о перспективных отраслях сельского хозяйства, которые необходимо развивать на Дальнем Востоке, а также о мерах поддержки, которые требуется принять властям, чтобы эти отрасли развивались.

- Для нас критически важно опережающими темпами заниматься техническим перевооружением и дооснащением АПК, чтобы все полевые работы мы проводили в максимально короткие сроки, - отметил Андрей Разин.

Он пояснил, что для этого нужна современная сельскохозяйственная техника и оборудование.