Инструменты господдержки, туризм и духовные скрепы помогут стимулировать легкую промышленность на Дальнем Востоке

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

На VII Восточном экономическом форуме прошла сессия «Молодежное предпринимательство в развитии легкой промышленности на Дальнем Востоке: стратегия интенсивного роста». На ней эксперты из разных регионов страны обсудили главные проблемы отрасли и предложили ключевые решения. Модератором беседы выступила заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Помогут конкурсы

В последнее время с российского рынка ушло довольно много производителей одежды. Для отечественных брендов это отличный шанс занять освободившиеся ниши. Первая точка роста – выход на новый качественный уровень. На Дальнем Востоке есть достаточно талантливых дизайнеров. Однако не всегда креатив и предпринимательство ходят рука об руку. Для решения этого вопроса в России создано немало поддерживающих инициатив. Например, конкурсы, призванные повысить узнаваемость брендов.

- Миссия нашего проекта – создать условия для реализации потенциала творческой молодежи из всех регионов России, - рассказала руководитель проекта IDI FASHION «Промышленность. Дизайн. Инновации» Дарья Пашкова. - Мы проводим Всероссийский Конкурс IDI Fashion по 29 направлениям (для всех лидеров индустрии моды - от конструкторов, технологов и дизайнеров различных направлений до фотографов и театров) и Международную научно-практическую Конференцию «Инновации и дизайн», популяризирующую науку. Уже осенью мы продемонстрируем лучшие работы участников и опубликуем сборник.

Объединение – сила

- Как правило, предприниматели проходят примерно одни и те же этапы развития, - поделился президент клуба предпринимателей Росмолодежь.Бизнес Дмитрий Захаров. - Первый – креатива много, а денег мало. Второй – мастер на все руки, когда ты и дизайнер, и маркетолог, и логист. Третий уровень – есть команда, разделены процессы, есть производство и сбыт. Наша задача – помочь ребятам добраться до этого уровня быстро, с минимумом шишек и провалов. Пройти все стадии в клубе единомышленников гораздо легче и понятнее, особенно, когда есть люди, которые уже это пережили. К тому же именитые наставники могут помочь решить какую-то проблему буквально одним звонком!

Что делать со сбытом и масштабами?

Есть проблемы, которые просто объединением по интересам решить сложно. Об этом рассказал руководитель факультета исследований креативных индустрий ВШЭ Олег Иванов:

- У нас практически нет собственного сырья, 90 % мы привозим. В легкой промышленности сохраняется высокая трудоемкость, что влияет на цену продукта. И потом, что должно произойти, чтобы эта отрасль показала интенсивный рост? Первое – амбициозная стратегия, с этим справится молодежь, которая умеет мечтать. Второе – масштаб изменений. Из огромного количества маленьких компаний это новое качество не возьмется. Нам нужны реальные, мощные, сильные индустриальные игроки у нас.

Зонтичные механизмы и помощь с маркетплейсами

Член правительственной комиссии по развитию МСП Александра Закирова напомнила присутствующим об основных мерах государственной поддержки. Это и программа субсидирования «1764» от Минэкономразвития, и механизмы льготного кредитования приоритетных отраслей, и зонтичные механизмы поручительства. Важной мерой поддержки также является снижение административной нагрузки на предпринимателей.

Генеральный директор АНО «Ресурсного центра поддержки самозанятых ремесленников и предпринимателей» Ирина Кузоваткина призвала обращаться за помощью в центр «Мой бизнес». Там совершенно бесплатно могут помочь с такими процедурами как регистрация и описание товаров на маркетплейсах, маркировка и штрихкодирование продуктов, обучить рекламе и продвижению и даже компенсировать разные виды затрат.

Культурная идентичность

Однако привлечение молодых людей не всегда должно происходить через финансовые инструменты, уверены эксперты.

- Прежде надо спросить молодежь, а им вообще надо в легкую промышленность? – подчеркивает президент фонда «Соратники» Луиза Гагарина. - Для того чтобы это понять, надо им объяснить, есть ли у нас вообще какие-то скрепы. Конечно, есть! Это именно та культурная идентичность, которую надо сохранить. В прошлом году в Париже был вернисаж выставки «Шляпа как произведение искусства». Ковид, сентябрь… Но за три недели 20 тысяч зрителей посетили это мероприятие. Казалось бы, ну что там эти головные уборы? Но российские произведения взяли приз зрительских симпатий. Это и есть реперная точка привлечения молодежи

Перемены невозможно откладывать

- Перемены должны созреть, сейчас мы находимся в той самой точке, когда просто нет возможности отложить это еще, - подвела итог встречи Анжелика Сулхаева. - Отрасль готова, есть идейные молодые прекрасные двигатели. Мне кажется, что всем организациям, которые поддерживают их, было бы хорошо объединиться в общую программу для поддержки легкой промышленности, либо создать кластеры легкой промышленности.