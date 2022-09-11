Вирус боли: когда коронавирус уходит, приходит постковид

Проблемы с вниманием, мышлением и памятью сказываются на возможности работать Фото: Shutterstock

По мере распространения коронавирусной инфекции по планете растет и проблема так называемого постковида или долгого ковида, как еще принято называть болезненное состояние, сопровождающее людей после коронавирусной инфекции долгие месяцы. По данным Института показателей и оценки здоровья IHME в течение первых двух лет пандемии во всем мире около 150 миллионов человек заболели постковидом.

НУЖНА ВСЕОБЩАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО ПОСТКОВИДУ

На днях американский Центр по контролю и профилактике заболеваний выделил грант в 9 млн. долларов на создание объединенной медицинской базы данных, в которой бы собиралась вся информация по тому, как протекает постковид, какие успехи в лечении достигаются. Такая система поможет в перспективе спасти жизни, поскольку жизнь после коронавируса может оборачиваться для людей ежедневной физической и психической болью. В окрестностях Далласа 56-летний мужчина, заразившийся коронавирусом весной 2020 года, все еще страдал от тяжелых симптомов 18 месяцев спустя. Проблемы со вниманием, мышлением и памятью сказались на его возможности работать и привели к суициду. Всего в США из-за постковидного состояния примерно 4,5 миллиона человек могут потерять свои рабочие места.

КОГДА ЖИЗНЬ – БОЛЬ

Екатерина Ильиных , врач – ревматолог Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой, кандидат медицинских наук, выступая с докладом на IX Национальном диабетологическом конгрессе в Москве, в секции, посвященной постковиду и его лечению, отметила, что более чем у 40% людей, переболевших ковидом, сохраняется боль в мышцах, связках, сухожилиях и суставах. При этом у 22,6 % развивается такое заболевание, как поствирусный артрит. Чаще всего под удар попадают крупные суставы ног. Старт самого болевого синдрома в мышцах и суставах очень быстрый, в течение 1 – 4 месяцев после выздоровления от коронавирусной инфекции причем в основном у тех, кто болел ковидом в легкой форме. Свою роль в ударе по мышцам и суставам здесь сыграл не только сам вирус, считает врач, но и локдаун с нарушением питания, двигательной активности и тяжелым длительным психологическом стрессом. Лечением, помимо нестероидных противовоспалительных препаратов, становятся лечебная физкультура и психологическая поддержка.

ВЫПАДЫ ПОМОГУТ: ПОУЧИТЬСЯ МОЖНО У ВИКТОРИИ БЕКХЭМ

Врач – иммунолог Ольга Радаева, профессор кафедры иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», подчеркнула, что побороть постковид как воспалительное заболевание с нарушением иммунных механизмов помогают физические упражнения на тренировку выносливости и циклические упражнения. Именно они позволяют скорректировать последствия воспаления через нормализацию цитокинов, белков – модуляторов воспаления. Например, подойдут выпады с приседанием вперед на одну ногу попеременно. Недавно Виктория Бекхэм продемонстрировала, как это нужно делать, ну а супруг Дэвид Бекхэм просто посмеялся.