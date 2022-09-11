Российские танкисты захватили в качестве трофея американский бронетранспортер М-113

Бронетранспортер М-113 производства США

Каждое второе воскресенье сентября в России отмечается День танкиста. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу поздравил всех, кто имеет отношение к этому празднику.

«Сегодня, принимая участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, личный состав войск действует четко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи. Высокой оценки заслуживают достижения конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают современное вооружение и военную технику, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности России», - сказал Сергей Шойгу и пожелал всем новых свершений во имя нашего Отечества.

За танкистами не заржавело. Экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ на южном направлении специальной военной операции подавили огнем и уничтожили предпринявшего попытку прорыва нашей обороны противника.

«В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжелой бронетехники – два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США», - сообщили в Минобороны России.

Танкисты сняли видео, как тащат с передовой американский бронетранспортер на буксире. Боевой трофей сначала изучат специалисты предприятий промышленности, а потом он займет место в каком-нибудь музее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны продемонстрировало работу «летающих танков» -экипажей Су-25 , что поддерживают огнем подразделения танкистов на изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

В результате боевого применения авиационных средств поражения «Грачей» уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.