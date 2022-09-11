Геннадий Онищенко - Александру Гамову, налившему в рюмку 100 грамм водки: За Всероссийский День трезвости пить не стоит! Надо вообще отказаться от этой алкогольной пагубы!

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- …Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Это помощник академика Онищенко. Я просто вот сто грамм водки сейчас налил…

- Так -так…

- И хочу выпить за День трезвости.

- За что?

- 11 сентября - Всероссийский День трезвости. И, тем более, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил как раз сегодня буквально следующее: «Потребление алкоголя в России с 2008-го по 2021-й снизилось почти на 43%. Если в 2008-м показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021-м - всего лишь 9 литров». Могу же я сто грамм опрокинуть, бухнуть за это дело?

- Я бы поправил министра Мурашко, потому что, все-таки, пиком потребления у нас был 2009 год, когда в стране развивалась безудержная алкогольная мафия… И - когда мы пили не только официальные алкогольные напитки, но и всякие спиртосодержашие продукты, которые продавались как косметические, как санитарные, условно говоря.

Вот эти, допустим, жидкости - для разжигания костров, для промывания стекол.

И ещё были якобы волшебные женьшеневые, но - тоже на спирте - в пузырьках, к которым прилагалась инструкция: что, если утрешь содержимым себе физиономию,то она расцветет и станет молодой.

Тогда было вовсе не 16 литров на душу, а намного - намного больше.

- Извините, вы сказали «мы пили», вы чего, тоже употребляли? Тоже бухали?

- Я имею в виду мы – россияне. Я не употреблял, но я себя не отделяю от россиян.

- Правильно.

- Сопереживаю этой пагубности. И делаю все, что от меня зависит, чтобы уменьшить это потребление.

- Да я знаю.

- С того времени мы, действительно, уменьшили потребление. Потому что в 2009-м была принята «Стратегия алкогольной политики», подписанная Владимиром Путиным.

А затем - очень много мер: и экономических, и политических, и запретительных, и наказательных…

И усилилась работа всех государственных контрольных структур, которые к этому имеют отношения, начиная от налоговой и заканчивая санитарной службой.

А вот санэпиднадзор, кстати, от этого самоустранился, хотя он и имеет один из важнейших рычагов социальной профилактики и увеличения средней продолжительности жизни. Поэтому…

- Зато Роспотребнадзор во главе с Онищенко….

- … но их мало – этих успехов. А то, что вы налили рюмку…

- Вот чем закусить, теперь вот думаю?

- Вы всегда отличались незаурядным цинизмом, понимаете? Пить алкоголь во славу того, что сегодня День трезвости?

Не надо! Но то, что вы сейчас…

- А чем закусить лучше вот с утра вот.

- Ничем не закусывайте, потому что я уверен, что вы не выпьете. А если выпьете, то будете моим классовым противником, понимаете?

- Врагом. Ну, хорошо. Скажите, а вот Мурашко говорит, что еще «снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя».

- Конечно, вот это он правильно говорит.

Потому что алкоголеассоциированные болезни, особенно у людей, которые уже потребляют алкоголь на постоянной основе, поскольку это уже заболевание, - это страшно.

Запомните: алкоголизм – это тяжелейшее заболевание, но даже если этого диагноза нет, то он (Алкоголь.-А.Г.) все равно губит буквально все органы и системы.

И сердечно-сосудистую, и эндокринную, и желудочно-кишечный тракт - все страдает при этом.

Я уж не говорю об умственной деятельности.

А когда человек зависит от алкоголя, он не выполняет своих функций ни как родителя, ни как гражданина, ни как служащего государственной организации и так далее.

Это - системная пагуба, по существу, я имею ввиду и само потребление алкоголя, и инициирование этой привязанности в обществе, а этим, кстати, многие занимаются, это, по существу, химическая война против нашего народа.

- Но вот я сейчас, пока…

- Против тех индикативных показателей, которые заложены в национальных целях развития общества и страны.

А на первом месте стоит демография, на первом месте стоит средняя продолжительность жизни человека. А алкоголь отбирает очень и очень много.

- Он и на потенцию влияет, правда же? На потенцию!

- Ну, потенция – это одна из производных нашей с вами гендерной деятельности. Конечно, - на все. Нет ни одного органа и системы, на которую, в отрицательном плане, не влиял бы алкоголь.

- Но вот я пока с вами вот интервью это делаю, глоточек водяры все же отхлебнул, - и вот чувствую, что у меня умственная деятельность заклинилась и я не знаю, о чем спрашивать еще у академика Онищенко. Это вот влияние алкоголя, да?

- Я уверен, что вы не сделали этого глотка. А если вы сделаете, я к вам сейчас приеду и произведу промывание с использованием медицинских приспособлений, которые называются клизма и так далее.

- А я думал, - вы о промывании мозгов. Геннадий Григорьевич, а как вот ее из рюмки опять вот в бутылку вылить, что ли, сто грамм вот эти?

- Вылейте в туалет.

- Может, растереться?

- Вылейте в туалет и растираться не надо.

- Понял.

- Я надеюсь, вы не самогон там пьете?

- Как вы догадались!? Хотел вот сейчас самогон как раз бухнуть. Геннадий Григорьевич, действительно, вы меня загипнотизировали и закодировали. И я, конечно же, эту рюмку сейчас вылью в туалет или водкой натру сперва ноги. Он, действительно, 90 градусов - самогон этот проклятый. Пагуба! Вот. Спасибо вам огромное. И что бы вы россиянам…

- Если вы, действительно, намеревались выпить и я вас остановил, то сегодняшний день у меня удался. Хоть одного…

- Нет, вот смотрите, я вот открываю кран, я вот сюда вот… Все, вылил, слышали?

(В трубке - бульканье.)

- Да, я это даже вижу.

- Геннадий Григорьевич, а ваши поздравления еще россиянам, которые вместе с Гамычем отказались выпить сегодня?

- Давайте не будем поздравлений, потому что это тот день, в который мы с вами должны сосредоточиться на антипропаганде потребления алкоголя в любых его формах, поэтому,я надеюсь, что наша сбивчивая беседа, ерничание с господином Гамовым хоть какую-то пользу принесла.

- У меня язык заплетался…

- Против этого потребления.

- У меня язык заплетался, вы хотите сказать?

- Так что вот так. Пожалуйста, воздержитесь. Особенно не давайте пагубный пример своим детям.

- Нет. Нет.

- И всем, кто рядом.

- Дети спят. Мы такую рань… Все, я воздержался от пагубы. Спасибо вам огромное.

- Всего доброго, Александр Петрович.

- Обнимаю. Все на выборы!

- Да…