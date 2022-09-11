«Перевели в холодный режим»: Чем грозит остановка Запорожской АЭС

Сама станция сейчас питается от дизель-генераторов, персонал работает в штатном режиме Фото: REUTERS

В ночь с субботы на воскресенье последний работавший энергоблок (шестой) переведен в холодный режим. То есть он полностью перестал вырабатывать энергию.

- В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины и угрозами терактов со стороны украинских властей, энергоблоки ЗАЭС переведены в холодный режим, - говорится в заявлении администрации Запорожской области.

В то же врем особо отмечается, что уровень радиации не превышает норму, а персонал продолжает работу в штатном режиме.

Только остановка энергоблоков не означает, что станция стала совершенно безопасной. Угроза масштабной катастрофы, в случае обстрелов с украинской сохраняется, заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Об этом же говорили в МАГАТЭ после того, как из миссия посетила ЗАЭС. Правда, тогда проверяющие так и не сказали, кто же на самом деле бьет по станции, хотя этого даже на самой Украине уже особо не скрывают. И свои атаки Киев ни на один день не останавливает. Как сообщило Минобороны России, «с 1 сентября территория Запорожской АЭС 26 раз подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск».

Сама станция сейчас питается от дизель-генераторов, персонал работает в штатном режиме, рассказал «Комсомольской правде» председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

- Что касается Запорожской и Херсонской областей, то тут энергоснабжение идет без перебоев. В Мелитополе, Энергодаре и Бердянске электричество есть. Откуда записаны эти территории мы раскрывать не будем, - заявил он.

А вот Украине с отключением ЗАЭС придётся несладко. Станция запитывала немалую часть страны, теперь властям пришлось перенаправить энергопотоки.

- Там есть и Ровенская, и Хмельницкая, и Южно-украинская станции. Есть и другие источники энергии, - отмечает Рогов. - Но в любом случае, это чувствительное сокращение генерации. Украина всегда была экспортером электроэнергии. На этом хорошо зарабатывали лично Зеленский и Ахметов. Теперь она превратится в импортера. Естественно, это большой удар по бюджету.