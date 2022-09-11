Минобороны сообщило, что Зеленский потерял в «наступлении» 4000 убитыми и более 8000 ранеными

C 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Киевский режим по указке западных союзников намеренно бьет по энергетическим объектам Донбасса, чтобы дестабилизировать обстановку на освобожденной российскими Вооруженными Силами территории. Задача Зеленому поставлена конкретная: причинить страдания мирному населению.

И артиллерия ВСУ из американских орудий продолжает ежедневные намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередач.

«Так с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества», - заявил на прошедшем брифиге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По слова генерал-лейтенанта на территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия «многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населенных пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий».

Конашенков подчеркнул, что «ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно».

Дошло до того, что 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. Вчера 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.

Не удивительно, что лишенные электричества, тепла и работы все больше жителей Донбасса стремятся записаться в армию ДНР или ЛНР, получить российский паспорт и перевезти семью в Россию.

Тем временем воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В бой пошли «Искандеры», что уничтожают площадями скопления украинских националистов и иностранных инструкторов.

«Высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР. В районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники», - сообщил Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны под этими массированными ударами оказалась живая сила и военная техника ряда украинских бригад, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка, где было уничтожены свыше 200 военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники. Более 250 военнослужащих ВСУ ликвидированы в селах Харьковской области.

«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными», - сообщил реальные цифры потерь ВСУ представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Потери ВСУ за сутки катастрофические: поражены 8 пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад, 6 складов, радиолокационная станция, живая сила и военная техника противника в 103-х районах.

Силами ПВО сбиты: транспортный вертолет Ми-8 в районе Угледара, 4 беспилотника, две баллистические ракеты «Точка-У», две американские противорадиолокационные ракеты «HARM», 12 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

293 - самолета.

153 - вертолета.

1933 - беспилотных летательных аппарата.

374 - зенитных ракетных комплекса.

4883 - танка и других боевых бронированных машин.

831 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3378 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5469 - единиц специальной военной автомобильной техники.