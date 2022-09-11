Он сказал: «Прощайте, мужики», и подорвал себя. Как наши бойцы под Изюмом проявляли настоящие чудеса героизма

Многие спрашивали имя Бубы. Чтобы поминать в молитвах. Героя звали Игорь Смирнов

Я прожил в Изюме полтора месяца, и я знаю многих из тех, кто там воевал – трусов там не было. И если бы им сказали держаться до последнего патрона, они бы выполнили этот приказ. Когда все внимание на прошлой неделе было приковано к Балаклее и Купянску, под Изюмом наши подразделения круглосуточно отбивали атаки превосходящих сил противника, проявляя настоящий героизм.

Об одном из таких случаев мне рассказал знакомый офицер, который вырвался из окружения.

«7 сентября со стороны Дмитровки и Вернополья пошла пехота наемников (слышна была только иностранная речь) - человек 20-30 без техники на 8 роту, которой командовал «Рязань». Они отбились успешно и не сдали позиции. Сила наемников нарастала, и им навстречу добровольно в пешем порядке выбежали с соседних позиций трое парней 18-20 лет. Эти 12 в общей сложности человек разнесли всех атакующих в щепки, и они отошли. У наших один легкий раненый - обжегся об осколок, когда лежал.

Утром 8 сентября на нас вышли 6 танков, больше 10 БТР и другой техники (все через «птичку» видно было) и пехоты человек 200. Им противостояли наших человек 35. И то в разных наблюдательных пунктах. Ну плюс наша артиллерия - работала очень хорошо. На самом ударном направлении был Буба с четырьмя бойцами. Сержант-доброволец из Вологды. Они дали отпор наемникам, но на них вышел танк и начал долбить. Погибло 4 чел. Бубе перебило ноги. И он руководил боем до конца. Он одному молодому приказал отойти к «Зиме». Я сам слышал лично его слова в эфире: «Прощайте мужики, спасибо, что служил в вами».

Потом долбили по наемникам жестко из артиллерии. Через минут 15-20 Буба снова вышел на связь и доложил, что кто целый, все отошли. И сказал "Спасибо, что довелось с нами служить". И тишина.

Я отвозил 300-х, оказывая помощь на этапе. Хорошо, что все легкие.

Один легкораненый в кисть сказал: «Когда Буба приказал молодому отступить, то он видел, как тот взорвал себя...

Я не пересказываю сюжет героического фильма или фантастический рассказ. Но я его голос сам слышал и хлопок - да все слышали в эфире... Да мне уже кажется, я и все кто рядом со мной, как будто в сюжете фильма. Все боевики про войну, которые смотрел, это все ерунда!»

Эту историю я опубликовал в Телеграм-канале и неожиданно получил отклик от сослуживца Героя.

«Ваше сообщение из района Малой Камышевахи про Бубу и его ребят, которые держались до конца, заставило меня вскочить с больничной койки, несмотря на множественные осколочные ранения обоих ног...

Это ведь мои ребята, мои позиции... Я лично всех их знал. Еще и потому, что был и.о. командира взвода связи, которого знали все. Тоже доброволец. Стоял прямо за ними.

Мои парни участвовали в эвакуации всех 300-х. Меня ранило ещё 23 августа при первой серьезной попытке прорыва противника. Еще тогда я испытал гордость за всех, кто был с нами. Никто из нас, простых ребят, не сбежал, никто не забился в окоп пережидать, все помогали друг другу...

Поэтому, возможно, такое количество потерь было в тот день, но отработали все. И Буба был очень скромным и немногословным мужиком, с которым хотелось работать до конца, несмотря ни на что.

Даже в такое тяжелое время наоборот хочется скорее восстановится и работать дальше. Если каждый 300-й не будет возвращаться, долго будем воевать. Духу хватит, а вот умение - дело наживное».

В Телеграме многие спрашивали имя Бубы. Чтобы поминать в молитвах. Героя звали Игорь Смирнов.