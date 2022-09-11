Андрей Турчак посетил пункт временного размещения беженцев в Белгородском районе

Андрей Турчак поблагодарил главу региона и его команду, сотрудников силовых ведомств и пограничников, волонтеров, предпринимателей. Фото: Николай Тришин/ТАСС

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и депутат Госдумы Артем Туров, который координирует работу сводного отряда добровольцев, пообщались с людьми и осмотрели условия их размещения. Также они посетили железнодорожный вокзал в Белгороде, куда привозят людей из Казачьей Лопани Харьковской области. Здесь также волонтеры раздают продукты и воду.

«В палаточном лагере почти в круглосуточном режиме работают добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты». Вместе с ними волонтеры из Харьковской области, которые еще недавно оказывали помощь в гуманитарных центрах «Единой России». В палаточном лагере есть все необходимое — медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и в безопасности. Кто-то уже в ближайшее время сможет уехать в соседнюю Воронежскую область — РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, со всеми запросами, чтобы четко понимать потребность. Многие хотят вернуться домой. Так и будет. Надо просто пережить этот период. И мы его переживем, вместе», — подчеркнул Андрей Турчак.

Вячеслав Гладков отметил, что часть беженцев будет перенаправлена в Воронежскую область. Тем, кто примет решение остаться, помогут с трудоустройством.

«У нас 20 тысяч вакансий. Много вопросов задавали про выплаты, пенсии. У нас в России единая система. Независимо от того, где вы находитесь, все ваши вопросы решат. Самое главное — что все живы, здоровы», — сказал он.

Также Андрей Турчак поблагодарил главу региона и его команду, сотрудников силовых ведомств и пограничников, волонтеров, предпринимателей.

«Всех, кто сегодня делает все возможное для жителей Харьковской области», — заключил политик.

Напомним, 10 сентября Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» направила сводный отряд волонтеров из Купянска, Волчанска, Балаклеи и Изюма на границу с Белгородской областью, куда прибывают беженцы из Харьковской области. В отряде 30 добровольцев. К ним присоединяются активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» из других регионов. Волонтеры помогают с питанием, регистрацией, размещением, с заправкой машин, чтобы люди могли поехать к родственникам или в ПВРы в других регионах России.