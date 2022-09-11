Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Элла Памфилова не заметала сор под ковёр. И это даёт на выборах свои результаты

Валерий Фадеев, советник Президента РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

- … Валерий Александрович, просто хотел узнать, вы же тоже, в какой-то степени, наблюдаете за тем, что происходит в России, я имею в виду выборы…

- Да, есть специальная мониторинговая группа в составе СПЧ.

- Во-первых, когда там, позавчера, наверное (в России начали голосовать 9-го и 10-но), первые сведения стали поступать? И как регулярно вы лично с ними знакомитесь? И какое у вас впечатление?

- Даже рассказать нечего.

- То есть, вообще никаких впечатлений? Все тихо, все правильно?

- Ну, похоже, что та работа, которую ЦИК (Центризбирком) проводил на протяжении последних лет, она вот дает результаты.

Ну, и в чем идея, как я оцениваю работу ЦИК, Эллы Памфиловой? Главное было – не заметать сор под ковер, понимаете?

Разное раньше бывало. И скандалы были, и отменяли выборы на некоторых участках, и всякие организационные серьезные меры принимали по отношению к нарушителям, увольняли руководителей избирательных комиссий. Вы же помните.

- Да, конечно, мы с вами писали об этом. И вы рассказывали.

- Похоже, это дает результаты. И каких-нибудь, сколько-нибудь заметных нарушений попросту нет.

- Ну, а, может, какие-то ситуации интересные, какие-то обращения, просьбы содержатся?

- Есть кое-какие детали. Есть…

- Например?

- Скажем, в числе избирателей же у нас - и маломобильные граждане, инвалиды-колясочники… Ну, не желают они сидеть дома и ждать, пока им урны для голосования принесут, им тоже хочется пойти на избирательный участок. Законное право. Эти люди и так слишком много находятся дома, все-таки, у нас еще недостаточно условий для того, чтобы они чаще на улицу выходили.

Так вот, а - как голосовать, если избирательный участок на втором этаже, как туда добраться? Элла Александровна Памфилова сказала, что уже более чем 90% участков - на первых этажах, но, все-таки, вторые же еще есть. Какие-то нарекания у слабовидящих, тоже здесь есть возможности совершенствовать процедуру голосования.

Или вот выяснилась проблема, что в Москве гражданину, задержанному правоохранительными органами, невозможно проголосовать на муниципальных выборах. Казалось бы, таких людей очень немного, но, тем не менее, надо с этим разбираться…

- И дистанционно такой человек тоже не может проголосовать.

- Да, потому что отбирают телефоны и прочие электронные средства. Вот сейчас будем и с этим тоже разбираться.

- Понятно. Ваш прогноз - какая явка будет сегодня? Ну, я имею в виду, за эти три дня.

- Не знаю. Есть примеры очень хорошей явки, например, в Тамбовской области, там к полудню под 50% уже была явка. Хотя, выборы-то не федеральные, вы же знаете, что федеральные обычно дают высокую явку.

- Да.

- Выборы региональные и муниципальные, но, тем не менее, судя по цифрам там, где уже два дня голосовали, явка приличная. То есть, интерес есть у людей.

- Ясно. Ну, что? Будем тогда ждать окончательных итогов… А вы, я так понял, брифинг вместе с Эллой Александровной проводили, да?

- Да, только что, я как раз, сейчас уехал из ЦИКа.

- А с ней будете еще связываться? В течение дня, в течение ночи.

- Нет, с Эллой Александровной вряд ли. Я связываюсь с коллегами, которые сейчас находятся в регионе. В Тамбовской области, Свердловской, на Сахалине, в Карелии и так далее. Да, мы на связи.

- Как Элла Александровна себя чувствует?

- Ну, Элла Александровна боец. Выдающийся боец.

- Волнуется, нет? Она была у нас в эфире, вот на днях.

- Самый главный будет эпизод – это подсчет голосов. И здесь важно не допустить никаких нарушений. Да, Элла Александровна волнуется, естественно, за эту ночную работу предстоящую, ну, надеюсь, что все будет в порядке.

- Да, мы тоже надеемся. Спасибо! Рад был слышать.

- Взаимно!